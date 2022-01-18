Primera muerte reportada en Tonga tras la erupción del volcán

Se confirmó la primera muerte por una explosión volcánica submarina masiva cerca de la nación insular de Tonga, en el Pacífico.

Se trata de una británica que arrastrada por el tsunami. La mujer fue identificada como Angela Glover, de 50 años, que vivía en la capital de Tonga con su esposo, James, dijo el hermano de Glover, Nick Eleini, a los medios británicos.

Dos mujeres también se ahogaron el sábado en el norte de Perú en las grandes olas registradas después de la explosión del volcán, dijeron las autoridades allí.

Briton killed in Tonga tsunami as she tried to rescue dogs https://t.co/4vB9M9vlYF pic.twitter.com/12aQpUaxbA — Reuters (@Reuters) January 17, 2022

Tonga: aislada del mundo

El lunes aún se desconocía el alcance del daño, ya que Tonga permaneció prácticamente aislado del resto del mundo, después de que la erupción paralizó las comunicaciones y paralizó los esfuerzos de ayuda de emergencia.

Fue el pasado sábado 15 de enero, cuando explotó el volcán Hunga Tonga-Hunga Ha'apai a 30 kilómetros en el aire, cubriendo a Tonga y franajs del Pacífico con cenizas, gas y lluvia ácida, además de provocar un tsunami en todo el Pacífico y liberando ondas de choque que envolvieron toda la Tierra. La explosión fue una de las más grandes registradas en décadas en el Pacífico.

Pero con las líneas telefónicas aún caídas y un cable de Internet submarino cortado, y que no se espera que sea reparado durante semanas, aún se desconoce el verdadero número de víctimas del desastre dual de erupción y tsunami.

Solo se han filtrado fragmentos de información a través de un puñado de teléfonos satelitales en las islas, hogar de poco más de 100,000 personas.

Una gran erupción en una isla formada hace muy poco. Un volcán submarino que ha sido protagonista de estas horas. Un tsunami que ha puesto en alerta (y ha afectado también) a miles. ¿Hablemos de Tonga?



¡Sigue un hilo! pic.twitter.com/y1QhY3MO68 — Cristian Farías (@cfariasvega) January 15, 2022

Australia y Nueva Zelanda en auxilio de Tonga

Los vecinos preocupados de Tonga todavía por comprender la escala del daño, que la líder de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, dijo que se creía que era "significativo".

Tanto Wellington como Canberra enviaron aviones de reconocimiento el lunes en un intento de tener una idea del daño por la erupción desde el aire.

Y ambos han puesto aviones de transporte militar C-130 en espera para dejar suministros de emergencia o aterrizar si las pistas se consideran operativas y las nubes de ceniza lo permiten.

Hay informes iniciales de que las áreas de la costa oeste de Tonga pueden haber sido gravemente afectadas.

El ministro de desarrollo internacional de Australia, Zed Seselja, dijo que un pequeño contingente de policías australianos estacionados en Tonga había entregado una evaluación inicial "bastante preocupante".

Apoyo a Tonga paralizado

Pudieron "hacer una evaluación de algunas de las áreas de las playas occidentales, y hubo daños bastante significativos en cosas como carreteras y algunas casas", dijo Seselja.

VIDEO: A massive volcanic eruption in Tonga that triggered tsunami waves around the Pacific caused "significant damage" to the island nation's capital, New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern said https://t.co/u0AOODVNIJ pic.twitter.com/Hn6QFB4OXg — AFP News Agency (@AFP) January 16, 2022

"Una de las buenas noticias es que tengo entendido que el aeropuerto no ha sufrido daños significativos", agregó Zed Seselja.

"Eso será muy, muy importante a medida que se despeje la nube de cenizas y podamos tener vuelos que lleguen a Tonga con fines humanitarios".

Las principales agencias de ayuda, que generalmente se apresuran a brindar ayuda humanitaria de emergencia, dijeron que estaban atrapadas en un patrón de espera, sin poder comunicarse con el personal local.

"Según las pocas actualizaciones que tenemos, la escala de la devastación podría ser inmensa, especialmente para las islas periféricas", dijo Katie Greenwood, jefa de delegación de la FICR en el Pacífico.

Incluso cuando se ponen en marcha los esfuerzos de socorro, pueden complicarse debido a las restricciones de entrada del Covid-19. Tonga informó recientemente su primer caso de coronavirus.

Francia, que tiene territorios en el Pacífico Sur, se comprometió a ayudar al pueblo de Tonga. Esta asistencia se brindaría a través de un mecanismo de ayuda humanitaria con Australia y Nueva Zelanda que se conoce como FRANZ, agregó el ministerio.