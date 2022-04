Reportan incendio en refinería de Salina Cruz, Oaxaca

Esta tarde se registró un incendio al interior de la refinería Antonio Dovali Jaime de Salina Cruz, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

De acuerdo a los primeros reportes, el incendio se registró en el Tanque Vertical TV-102 en la zona de almacenamiento de gasolina regular, en el área de bombeo hacia la Terminal Marítima.

El equipo contra incendio de la refinería Antonino Dovali Jaime fueron los primeros en acudir al lugar de las llamas, posteriormente arribaron elementos de bomberos de la terminal marítima de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El incendio fue sofocado en pocos minutos, y no se reportan daños a la planta de producción, además que no se suspendió la actividad en ninguna de sus 26 plantas de proceso.

Hasta el momento, Petróleos Mexicanos (Pemex) no ha emitido ningún boletín al respecto de este incidente.



Antecedentes

Cabe recordar que el 7 de agosto del 2021 se registró otro incendio en la planta de proceso “primaria 2" al interior de esta refinería Antonio Dovali Jaime en el puerto de Salina Cruz, Oaxaca.

Personal de seguridad industrial de Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que el incendio se originó en el cambiador de calor de esta planta debido a un sobre calentamiento.

Elementos contra incendios requirieron más de cinco horas para poder sofocar al cien por ciento el incendio.

La coordinación estatal de protección civil de Oaxaca en aquella ocasión, señaló que no se reportaron personas lesionadas.

Además, la planta “primaria 2" estuvo fuera de servicio en tanto se terminaba de limpiar la zona afectada.

Inundación

El 13 de septiembre de 2021, las fuertes lluvias en el Istmo de Tehuantepec provocaron que se inundara el área de taller mecánico de la refinería Antonio Dovalí Jaime en Salina Cruz, Oaxaca.

En esa ocasión Petróleos Mexicanos (Pemex) activó su programa de emergencia para reducir el impacto de los daños por la inundación y no se reportan lesionados.