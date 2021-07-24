¿Qué causó la muerte de la mujer que saltó del bungee por error?

La muerte de Yecenia Morales, la mujer que el domingo pasado acudió a practicar bungee jumping, ha generado una gran conmoción debido a que hay diferentes versiones sobre lo ocurrido; presuntamente un paro cardiaco le quitó la vida.

La joven mujer acudió con su novio al viaducto de un antiguo paso de tren localizado entre los municipios de Amagá y Fredonia, al suroeste de Antioquia, Colombia, donde una empresa ofrece este servicio.

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En un video que circula en redes sociales se observa el momento exacto en que la víctima se aventó al vacío, presuntamente sin el equipo de protección, mientras que otra joven se encontraba en espera de subir nuevamente a la plataforma, asegurada por el arnés y una cuerda.

La joven Yecenia Morales murió al practicar “bungee jumping”. Ocurrió el pasado domingo en municipios de Amagá y Fredonia en Colombia. Al parecer la joven no entendió la orden para saltar pensando que traía el arnés puesto, sin embargo autoridades están verificando la información pic.twitter.com/Pab1wgk46c — Raúl Brindis (@raulbrindis) July 22, 2021

Tras el accidente, el equipo de bomberos del municipio de Amagá acudió para brindar los primeros auxilios; sin embargo, Yecenia ya no tenía signos vitales.

Al parecer, la mujer no murió por el impacto, sino antes de caer y habría sido por un paro cardíaco.

Empresa afirma que la muerte de la joven no fue por confusión de instrucciones

Citado por medios locales, el alcalde de Fredonia, Gustavo Guzmán, dijo que Sky Bungee Jumping, la empresa que ofrece este tipo de saltos, no tiene permiso para operar en el sector.

“Ella (Yecenia) se confundió. La orden era para que el novio se lanzara porque él ya estaba con el equipo de seguridad. A ella solo le habían colocado el arnés, confundió la orden como tal y se precipitó”, mencionó Guzmán.

Sin embargo, la empresa de bungee jumping emitió un comunicado en sus redes sociales en el que negó esa versión y confirmó que desde el 21 de julio se mantiene en contacto con la familia de la mujer para acompañarlos en las gestiones necesarias tras su muerte.

No es cierto que el salto de Yecenia Morales Gómez haya ocurrido por la confusión de una orden de salto impartida a su novio. En el momento del accidente, nadie estaba saltando, ni su novio ni otra persona.

La empresa detalló que a Yecenia le tocaba el turno para aventarse, por eso tenía el arnés puesto; no obstante, otra persona había saltado minutos antes y los instructores se encontraban en el proceso de regresarla a la plataforma.

“Por respeto a Yecenia, a su familia, y a la investigación que realizan las autoridades, nos abstendremos de presentar hipótesis o conclusiones de razones y responsabilidad”, comentó la empresa en el comunicado.

Sky Bungee Jumping aseguró que apoyará a las autoridades durante toda la investigación sobre el caso y que desde el día que ocurrió la muerte de la mujer, entregó la documentación relacionada con su actividad de salto en bungee.

Andrés Morales, el hermano de la víctima, dijo a un medio colombiano que Yecenia se acercó al sitio de lanzamiento, la joven y su novio escucharon a los instructores decir algo y se aventó, mientras caía, sufrió el paro cardíaco.

Según el hermano de la joven, ella no tenía puesto el equipo necesario para lanzarse hacer bungee jumping, como la cuerda elástica.

“Lo que cuenta el novio es que la empresa solamente bajó y miró cómo estaba ella, le quitaron el arnés y no los volvió a ver”, agregó Andrés.

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