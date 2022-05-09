Muertos y heridos deja estampida en Universidad de Bolivia

Cuatro muertos y más de 70 heridos deja una estampida en la Universidad Autónoma Tomás Frías en el departamento de Potosí, en Bolivia.

La estampida ocurrió la mañana de este lunes cuando se desarrollaba una asamblea estudiantil en la universidad para probar la convocatoria a elecciones de la federación universitaria local.

Alumna de la Universidad Autónoma Tomás Frías en Bolivia:

Hoy se tenía que realizar la asamblea para la aprobación de la convocatoria de la federación de la Universidad local, pero siempre hay un grupo que no quiere que haya elecciones.

Testigos aseguran que grupos de inconformes lanzaron bombas de gas. Fue entonces que inició el caos y debido a la gran cantidad de personas, las puertas para escapar resultaron pequeñas y comenzó la estampida.

En medio de la humareda de gas lacrimógeno, cientos de estudiantes intentaban huir masivamente de la Universidad, pero la estampida dejó a varios atrapados.

Los heridos han sido trasladados a hospitales aledaños, seis de ellos son reportados como ingresados a terapia intensiva.

