Sismo hoy en Japón deja un muerto y 88 heridos

Un muerto y 88 heridos fue el saldo que dejó el sismo hoy de magnitud 7.3 que se registró en el noreste de Japón, informó el gobierno local. La víctima mortal era un hombre de 60 años que vivía en Soma.

El sismo hoy ocurrió alrededor de las 23:36 horas (hora local), lo que provocó que se activara la alerta de tsunami luego de que la Agencia Meteorológica de Japón registrara un crecimiento en el tamaño de las olas.

El sismo hoy se sintió principalmente en las regiones noreste y este del país nipón. Además causó que más de dos millones de personas se quedaran sin luz durante varias horas, en las prefecturas de Miyagi, Fukushima y Tokio.

🛑#ÚLTIMAHORA #Sismo de magnitud 7.4 en 🇯🇵#Japón.



Se localizó a 66 km al ENE de Namie, en la prefectura de Fukushima. (USGS - AMJ)



Se reportan intensidades violentas en zona del epicentro. Hay alerta de Tsunami. pic.twitter.com/Qfa9dju43A — Karina Arriaga (@Kalaarr) March 16, 2022

Alerta de tsunami por sismo hoy en Japón

Tras el sismo hoy de magnitud 7.3 en Japón, las autoridades emitieron una advertencia de tsunami de hasta un metro en las zonas costeras de las prefecturas de Miyagi y Fukushima, y se instó a los residentes a mantenerse alejados de la costa.

La autoridades meteorológicas de Japón indicaron que se observaron múltiples olas de una altura estimada de un metro en varias ciudades portuarias de Miyagi y Fukushima. Sin embargo unas horas más tarde se levantó la alerta de tsunami.

Sismo hoy provoca cortes de luz y cierre de transporte

Tras el sismo hoy se interrumpió el servicio del transporte cuando un tren bala Tohoku Shinkansen descarriló parcialmente, pero los 100 pasajeros a bordo no resultaron heridos, dijo el operador del Shinkansen.

Además, se cerraron varias secciones de autopistas, incluida la autopista Tohoku en Osaki, prefectura de Miyagi, y la autopista Joban en Soma, Fukushima.

Tokio tuvo afectaciones de cortes de luz tras el sismo hoy. La Compañía de Energía Eléctrica de Tokio (TEPCO) y la Compañía de Red de Energía Eléctrica de Tohoku dijeron que alrededor de 2.2 millones de hogares perdieron energía total, de los cuales unos 700 mil hogares estaban en Tokio.

El primer ministro de Japón , Fumio Kishida, dijo en una sesión informativa el jueves por la mañana que las plantas de energía nuclear en todo Japón no encontraron anomalías después del sismo hoy.

