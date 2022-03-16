Millones de personas se quedan sin luz tras el sismo hoy en Japón

El sismo hoy de 7.3 que se registró en Japón activó la alerta de tsunami en el litoral del archipielago y dejó sin luz a más de dos millones de casas.

El sismo de este 16 de marzo en Japón se sintió en regiones del este y centro del país, como en Tokio, donde alcanzó un nivel de intensidad cuatro, de acuerdo con la escala japonesa.

Autoridades de Japón exhortaron a la población a mantenerse alejados del mar debido a la alerta de tsunami activada por el sismo hoy en el país nipón.

“A las 23:39 del día 16, se anunciaron alerta de tsunami en las prefecturas de Miyagi y Fukushima. Es peligroso en el mar o cerca de la costa. Aléjate de la playa inmediatamente. Además, no ingrese al mar ni se acerque a la costa hasta que se elimine la advertencia”, compartió la oficina de Prevención de desastres de la oficina del Gabinete.

Japón sin luz por sismo hoy de 7.3

El sismo hoy provocó cortes de luz en localidades como Soma, Fukushima, Tokio, Kanagawa, Chiba y Saitama, informó el primer ministro Fumio Kishida, y añadió que las autoridades ya trabajan para restablecer el servicio eléctrico.

Además, la Compañía de Energía Eléctrica de Tokio indicó que personas autorizadas están revisando el estado de los reactores en la planta Fukushima.

También las líneas ferroviarias al este de Japón se vieron interrumpidas y se cerraron varios tramos de la autopista como medida de precaución. El aeropuerto de Haneda en Tokio también sufrió afectaciones en los vuelos.

|Reuters

Algunos usuarios en redes sociales compartieron videos del sismo hoy que activó la alerta de tsunami y dejó sin luz a más de dos millones de personas.

Después del sismo de magnitud preliminar 7.3 en Japón , los usuarios de redes sociales compartieron en redes sociales imágenes del movimiento, por el que se activó una alerta de tsunami.