Ucrania confirma 137 muertos y 316 heridos tras ataque de Rusia

Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania, actualiza el número de bajas que dejó el primer día del ataque por parte de Rusia, se contabilizaron 137 soldados muertos y 316 heridos; añadió que ya trabajan en la configuración de sus instalaciones de salud para brindar asistencia médica a los ucranianos.

“Lamentablemente, hoy perdimos 137 héroes, nuestros ciudadanos. Diez de ellos eran oficiales. 316 personas han resultado heridas. Defendiendo la isla Zmiinyi, todos nuestros guardias fronterizos tuvieron una muerte heroica. Pero no se han rendido. Todos ellos recibirán a título póstumo el título de Héroe de Ucrania. Que aquellos que dieron su vida por Ucrania sean recordados para siempre”, informó el presidente Volodimir a través de un video.

El presidente ucraniano aseveró que Rusía "el enemigo me ha marcado como el objetivo número uno".

Además, el viceministro de Defensa informó que seguían produciéndose intensos bombardeos rusos en la región oriental de Donetsk, por lo que no se descarta que dicha cifra de muertos y heridos aumente.

Agregó que las fuerzas militares lucharon contra los invasores de Rusia en tres lados de Ucrania, luego de que Moscú montara un asalto por tierra, mar y aire, considerado el mayor ataque contra un estado europeo desde la Segunda Guerra Mundial.

Rusia ataca Ucrania pese a peticiones mundiales de paz

La madrugada del jueves, Vladimir Putin declaró en la televisión de Rusia que decidió comenzar una operación especial para desmilitarizar Ucrania; solicitó a las fuerzas militares ucranianas que dejen las armas y vayan a casa.

Asimismo, el presidente de Rusia aseguró que el ataque se pudo evitar, pero no fue así por las amenazas de Kiev, capital de Ucrania.

Poco después de este anuncio televisivo, usuarios en redes sociales registraron diversos bombardeos, así como la movilización de las fuerzas armadas. Según algunos videos, dichos bombardeos alcanzaron algunas ciudades céntricas.

También en redes, ciudadanos ucranianos compartieron imágenes de la activación de las alarmas de guerra en la frontera.

