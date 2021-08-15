Nieto de Muhammad Ali debuta en el boxeo con nocaut en el primer round

El nieto de Muhammad Ali, Nico Ali Walsh, debutó ayer en el boxeo profesional consiguiendo su primera victoria en su carrera con un nocaut sobre su contrincante en el primer round.

Nico Ali Walsh derrotó a su contrincante Jordan Weeks, ambos en la categoría de peso medio, en el primer minuto y medio del primero de los cuatro rounds que se pactaron para la pelea que formó parte de la cartelera encabezada por Joshua Franco y Andrew Maloney.

El nieto de Muhammad Ali, quien vestía similar a los icónicos calzoncillos de su abuelo, blancos con negro, asfixió a su contricante con una serie de golpes que conectaron en la cara de Jordan Weeks, quien lanzaba golpes sin ningún efecto.

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Tras recibir una serie de derechazos que dejaron aturdido a su contrincante, el referí decidió detener la pelea que buscó ganar Nico Ali Walsh desde que sonó la campana inicial mostrando sus habilidades en velocidad, fuerza y deslizamiento por el cuadrilátero, por lo que fue comparado con su abuelo Muhammad Ali.

Nico Ali Walsh, grandson of Muhammad Ali, just won his pro debut in the 1st round. pic.twitter.com/607kwAB54o — ShayMyName2 (@imstillshannon) August 15, 2021

El nieto de Muhammad Ali, días previos a la pelea, publicó un post donde mostró momentos que vivió con su abuelo y tras ganar su primer encuentro como profesional por nocaut técnico aseguró que “la leyenda continúa”.

¿Quién era Muhammad Ali?

Muhammad Ali es considerado uno de los mejores boxeadores de la historia. Además, es recordado por pelear en el cuadrilátero y también por los derechos de los afroamericanos.

Muhammad Ali decidió cambiarse su nombre verdadero, Cassius Clay, al manifestar que ese era su nombre de esclavo, pues se opuso a participar en la guerra de Vietnam, situación que le costó dos años de suspensión en el boxeo.

Una vez que volvió al cuadrilátero, Muhammad Ali enfrentó a otras grandes leyendas del boxeo como Joe Frazier y George Foreman.

Tras su retiro la leyenda desarrolló parkinson, condición que lo retiró de la vida pública durante años hasta su muerte el 3 de junio de 2016.