Mujer de 100 años es la levantadora de pesas más longeva del mundo

Una mujer de 100 años de edad, originaria de Florida, Estados Unidos, se convirtió en la levantadora de pesas de mayor edad en todo el mundo, de acuerdo con los Guinness World Records.

El jueves 5 de agosto, el libro de los Récord Guinness certificó a la mujer de 100 años, de nombre Edith Murway-Traina, como la levantadora de pesas más longeva del mundo, por lo que aparecerá en la edición del próximo año.

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A través de un comunicado , los Récord Guinness explicaron que la mujer de 100 años logra levantar hasta 150 libras de peso, es decir, hasta 68 kilos, por lo que ha sorprendido a espectadores y jueces con sus “elegantes levantamientos”.

¡La levantadora de pesas competitiva más longeva, Edith Murway-Traina, de Florida, EE. UU., celebra su cumpleaños 100 esta semana! Ella aparecerá en el libro 2022 próximamente.

La levantadora de pesas cumplió los 100 años de edad este domingo 8 de agosto y a lo largo de su vida ha estado relacionada al movimiento físico porque fue maestra de baile en un centro de recreación local.

Edith turned 100 over the weekend and is looking to compete later in 2021! 🏋️‍♀️ — Guinness World Records (@GWR) August 9, 2021

Levantadora de pesas comparte su pasión más personas

La mujer de 100 años de edad y levantadora de pesas ha compartido su pasión por el deporte con otras personas, incluso así conoció a su mejor amiga, Carmen Gutworth, cuando aún era maestra de baile. Sin embargo, también la invitó a asistir al gimnasio.

Junto a su entrenador y su mejor amiga, la levantadora de pesas comenzó a observar la recompensa de su esfuerzo porque obtuvo trofeos en algunas competencias en las que participó, al punto de no tener espacio donde guardarlos.

Una vez que la gente se enteró de que estaba en mis noventa y estaba haciendo todas estas cosas, se hizo más notorio. La gente prestó más atención, dijo la levantadora de pesas.

La mujer de 100 años está contenta porque pronto podrá regresar a las competencias, las cuales fueron suspendidas por la pandemia de Covid-19. La última en la que participó fue en 2019, a los 98 años y 94 días.

|Guinness World Record