VIDEO: Mujer intenta apagar la antorcha olímpica con pistola de agua

El paso de la antorcha olímpica de Tokyo 2020 por la ciudad de Mito, Japón, se vio manchado por una mujer que intentó apagar la flama con una pistola de agua, durante su protesta para exigir que se cancele el encuentro deportivo por la pandemia de Covid-19.

Los hechos ocurrieron a menos de 20 días de que arranque la justa veraniega durante el recorrido de la antorcha olímpica por distintas ciudades del país sede antes de llegar a su destino final, el pebetero del estadio olímpico en turno.

En esta ocasión, el fuego olímpico solamente recorrió territorio nipón por la pandemia de Covid-19 y en algunos trayectos solamente ha estado custodiada por la comitiva de los organizadores, mientras que en otros segmentos, el público ha podido presenciar su paso, como fue el caso de Mito.

De acuerdo con autoridades japonesas, la mujer que atacó la flama olímpica fue identificada como Kayoko Takahash, de 53 años de edad, y quien dijo estar en contra de Tokyo 2020 por la pandemia de Covid-19, pues afirmó que el país y sus autoridades se deben concentrar en el manejo de la crisis y no en una fiesta deportiva.

En el video que circula en redes sociales se observa a la mujer dispararcon la pistola de agua en repetidas ocasiones, pero en ninguna atina a su objetivo, por lo que el corredor avanza sin mayor problema y segundos después, elementos de seguridad llegaron a custodiar a la atacante.

Me opongo a la celebración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio. Se deben cancelar”.

Por su parte, el Comité Olímpico Internacional (COI) afirmó que este tipo de incidentes no volverán a ocurrir, pues los próximos recorridos de la antorcha olímpica se realizarán en espacios cerrados al público, pues previamente ya se había tomado esta decisión con la intención de evitar aglomeraciones y contagios por Covid-19.

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¿Qué representa la antorcha olímpica?

La antorcha olímpica, junto con la bandera olímpica y las medallas, es uno de los tres símbolos más representativos del olimpismo.

Se enciende en la ciudad griega de Olimpia, cuna de los juegos. Los rayos del Sol son captados por un recipiente y la flama se enciende naturalmente. Tradicionalmente, se transporta desde 121 días previos por distintas partes del mundo y el país sede, y es portada por distintos relevos, usualmente personas con una destacada trayectoria deportiva o bien que realizaron aportes de otro tipo a la humanidad.

Desde la antigua Grecia, la antorcha olímpica representa al espíritu sagrado del fuego, y es una representación de la pasión con la que los atletas olímpicos cargan durante sus competencias.

En la mitología griega, la flama olímpica representa al fuego que Prometeo robó a los dioses para liberar a los humanos y que trajo conocimiento y razón para la humanidad.

El fuego olímpico llegará a su destino final, el Estadio Nacional de Tokio, el próximo 23 de julio, cuando se realice la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos.

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