Ataque directo en el Centro de Gobierno de Hermosillo: asesinan a una mujer en estacionamiento

Una mujer fue asesinada la mañana del miércoles 4 de febrero de 2026 , tras un ataque directo registrado en el Centro de Gobierno de Hermosillo , confirmaron autoridades.

El hecho ocurrió alrededor de las 08:11 horas, en el área de estacionamiento del Edificio México, donde la víctima fue atacada con arma de fuego mientras se encontraba en el sótano del inmueble.

Así fue el ataque directo contra mujer en el Centro de Gobierno de Hermosillo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora confirmó que se trató de un ataque directo contra una empleada federal y que se descartó por completo un intento de robo, tanto a la víctima como a los vehículos estacionados en el lugar.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, el agresor actuó en solitario, iba embozado y habría estado acechando a la víctima antes de dispararle por la espalda. Tras cometer la agresión, el responsable huyó del Centro de Gobierno de Hermosillo .

La zona fue acordonada de inmediato, mientras personal ministerial inició las diligencias correspondientes por el homicidio de la mujer asesinada en este ataque directo, un hecho que generó movilización de corporaciones de seguridad.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡LUCHÓ POR HORAS! MUERE BEBÉ ABANDONADO EN UN CONTENEDOR DE BASURA EN HERMOSILLO, SONORA

ÚLTIMA HORA



Fue un ataque directo a mujer; se descarta intento de robo



Hermosillo, Sonora, 4 de febrero de 2026.- De acuerdo a los primeros datos de la investigación se establece que la agresión armada registrada esta mañana en el sótano del edificio del Centro de Gobierno, se… pic.twitter.com/OMHUNuxoI1 — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) February 4, 2026

Fiscalía de Sonora analiza videos y testimonios tras ataque directo en Hermosillo

La Fiscalía de Sonora informó que ya se realizaron entrevistas a testigos y se analizan grabaciones de videovigilancia instaladas en el Centro de Gobierno de Hermosillo , con el objetivo de identificar al responsable del ataque directo.

Asimismo, se investiga el entorno personal de la mujer asesinada para establecer el posible móvil del crimen; las autoridades señalaron que las características del presunto agresor ya forman parte de las líneas de trabajo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora indicó que la investigación se mantiene abierta en sus vertientes pericial, de campo y de gabinete, y que los avances sobre el caso de la mujer asesinada en el Centro de Gobierno de Hermosillo, víctima de un ataque directo, se informarán conforme lo permitan los tiempos procesales.