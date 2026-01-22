¡Luchó por horas! Muere bebé abandonado en un contenedor de basura en Hermosillo, Sonora

¿Qué podría justificar este tipo de actos tan atroces? Un bebé, localizado el pasado 19 de enero dentro de un contenedor de basura en un campo agrícola del poblado Miguel Alemán, en la Costa de Hermosillo, Sonora, murió horas después de recibir atención médica.

Pese a los esfuerzos del personal médico, que luchó por estabilizarlo tras ser presentar hipotermia y falta de oxígeno, el recién nacido finalmente perdió la batalla.

Abandonan a bebé en la basura en Hermosillo, Sonora

De acuerdo con los primeros reportes, el bebé de 32 semanas fue encontrado durante la madrugada por un guardia de seguridad dentro de la basura de un campo agrícola.

Por el fuerte llanto, el h ombre se percató de que el pequeño se encontraba dentro de una bolsa de plástico negra , aún unido a la placenta, con el cuerpo amoratado por la falta de oxígeno y en un avanzado estado de hipotermia, según apuntaron medios locales.

Al ver que el recién nacido aún estaba con vida, decidió trasladarlo de inmediato por sus propios medios al Hospital General de Zona número 6 del IMSS, en Miguel Alemán.

Debido a las condiciones tan criticas, y de que se trataba de un bebé prematuro de aproximadamente 32 semanas de gestación, se decidió su traslado urgente al Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES), donde horas después no logró sobrevivir.

Posicionamiento: Ante el abandono de un bebé recién nacido en un contenedor de basura en la Costa de Hermosillo. pic.twitter.com/J6r1HVk07y — Fundación Nueva Generación Sonora (@FNGSonora) January 20, 2026

Fiscalía investiga el abandono de bebé prematuro en Sonora

Tras su muerte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que el caso continúa bajo investigación. De manera extraoficial, se confirmó que una mujer es investigada como presunta madre del bebé, y que se llevarán a cabo pruebas de ADN para deslindar responsabilidades.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer más detalles sobre la identidad de la persona investigada ni sobre posibles cargos, ya que el proceso sigue en curso.

Fundación Nueva Generación exige justicia y protección a la infancia

Desde el 19 de enero, la Fundación Nueva Generación Sonora emitió un posicionamiento público en el que condenó enérgicamente el abandono del recién nacido.

En su mensaje, la fundación expresó profunda indignación y subrayó que ningún bebé debe iniciar su vida en condiciones de abandono, riesgo y desprotección.

Además, hizo un llamado directo a las autoridades para reforzar los mecanismos de protección social, especialmente en comunidades rurales con altos niveles de vulnerabilidad.

También exhortaron a no ser indiferente y a denunciar de inmediato cualquier situación de abandono infantil al 9-1-1, recordando que una llamada puede salvar una vida a tiempo.