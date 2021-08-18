Mujer se casa con el asesino de su hermano en Estados Unidos

Una mujer en Estados Unidos se casó con el asesino de su hermano tras enamorarse de este cuando lo visitó en la cárcel y prometió que tendrían una boda el día que saliera de prisión a pesar de que estaba condenado a cadena perpetua.

Crystal Straus y John Tiedjen son una pareja recién casada en Ohio que tuvieron su boda tan solo unos meses después de que este último salió de prisión tras haber estado 37 años encerrado por el homicidio de Bryan McGary, medio hermano de su esposa.

La pareja narró a medios locales que John Tiedjen conoció a su familia desde que eran muy jóvenes, pues Bryan era su mejor amigo, pues incluso llegó a vivir en su casa debido a los problemas familiares en casa de Tiedjen.

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Sin embargo, la vida de ambos cambió en 1989, cuando su mejor amigo fue encontrado muerto con una puñalada y un tiro en la cabeza, y la policía culpó a John Tiedjen al encontrar sus huellas dactilares en el arma de fuego, por lo que fue declarado culpable y llevado a prisión.

Se enamoró del asesino de su hermano

Crystal Straus envió en 2016 una carta a John Tiedjen perdonándolo de ser el asesino de su hermano; más tarde, la mujer fue a visitarlo a prisión y se sorprendió de la amabilidad de su futuro esposo.

Poco a poco la mujer se enamoró de John Tiedjen, quien le confesó que no era el asesino de su hermano, pero se tuvo que declarar culpable porque se vio obligado a ello.

En junio, un tribunal anuló la condena de Tiedjen por lo que fue puesto en prisión domiciliaria, aunque aún se enfrentará a un juicio en los próximos días que lo harían regresar a la cárcel.

Mientras, la pareja disfruta de una de sus tres bodas que planean tener en por este año, según ellos, para aprovechar el tiempo perdido.