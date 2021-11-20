Mujer en coma por Covid-19 despierta cuando la iban a desconectar

Bettina Lerman estuvo en coma poco más de un mes luego de contagiarse de Covid-19, y pese a los esfuerzos de los médicos por despertarla, la mujer no reaccionaba, por lo que su familia tomó la decisión de desconectarla del respirador que la mantenía con vida.

Los médicos dijeron que ya no había más por hacer, pues sus pulmones estaban dañados por el Covid-19 y la mujer ya no despertaría, por lo que sus hijos comenzaron con los arreglos para el funeral y hasta eligieron la lápida para el entierro de su madre.

Cuando pensaron que la mujer no se recuperaría del coma, la familia entregó el apartamento de su madre en Florida, recogió artículos sus importantes y donó el resto de sus cosas a otros residentes de su edificio.

Andrew Lerman, hijo de la mujer, relató en una entrevista para un medio internacional que el día que tenía planeado desconectar a su mamá, el médico del Hospital de Portland le llamó pidiéndole que fuera al nosocomio.

Los doctores del Centro Médico Portland, en Maine, Estados Unidos, lo llamaron el 29 de octubre para informarle que su madre había despertado inesperadamente del coma; los médicos también le explicaron que tras realizarle una revisión a la mujer, no encontraron fallas orgánicas de consideración o algún tipo de confusión mental.

"Sus médicos dicen que ella es un milagro... que nunca habían visto a nadie pasar por lo que ella y despertar", señaló una de las hijas de la mujer.

Mujer entra en coma por Covid-19

De acuerdo con sus hijos, la mujer presentó síntomas deCovid-19 a principios de septiembre. Unos días después, su salud agravó y tuvo que ser internada en el centro médico, poco después entró en coma y la conectaron a un ventilador.

“No estaba vacunada, pero había estado planeando vacunarse cuando se enfermó”, relató su hijo.

Además, la mujer, que cumplirá 70 años de febrero, presentaba varias problemas de salud, incluyendo diabetes, también sufrió un ataque cardiaco y pasó por una cirugía bypass cuádruple, antes de enfermarse de Covid-19, lo que disminuía las probabilidades de que reaccionara.

Sin embargo, contra todo pronóstico, la mujer despertó del coma sin problemas graves y aunque requiere de apoyo para respirar, Bettina ya se encuentra en casa recibiendo fisioterapia.