FDA autoriza tercera dosis contra Covid-19 de Pfizer y Moderna

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) autorizó este viernes la aplicación de una tercera dosis como refuerzo de las vacunas contra Covid-19 para mayores de 18 años de las farmacéuticas Pfizer y Moderna.

La FDA autorizó anteriormente que se aplicara la tercera dosis de refuerzo de Pfizer a personas mayores de 65 años de edad y a los adultos con alto riesgo de enfermar de gravedad por Covid-19.

Pfizer solicitó la semana pasada autorización a la FDA para aplicar una tercera dosis de su vacuna contra Covid-19, basados en un ensayo que involucró a 10 mil personas. El estudio arrojó que el refuerzo era seguro y obtuvo una eficacia del 95 por ciento contra el coronavirus.

En tanto, Moderna solicitó el miércoles el permiso de la FDA para aplicar la tercera dosis de refuerzo, tras realizar un estudio en el que comprobó que la inmunidad de las vacunas contra Covid-19 pueden disminuir su protección, por lo que una tercera dosis de refuerzo restaura la inmunidad.

La aprobación del uso de una tercera dosis de Pfizer y Moderna surge cuando los casos de Covid-19 aumentan en Estados Unidos.

Today, we announced the @US_FDA has expanded the emergency use authorization (EUA) of a booster dose of our COVID-19 vaccine to include individuals 18 and older. Learn more: https://t.co/gkKSSdmYNE pic.twitter.com/36kNjsVDih — Pfizer Inc. (@pfizer) November 19, 2021

Pfizer solicita autorización de su pastilla contra Covid-19

La farmacéutica Pfizer también solicitó recinetemente a la FDA autorización para el uso de emergencia de Paxlovid, su pastilla experimental contra el Covid-19, que redujo en un 89 por ciento la posibilidad de hospitalizaciones o muertes relacionadas con esta enfermedad.

Pfizer informó el pasado martes que ya entregó la solicitud completa a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDC) con datos de las pruebas clínicas donde muestran su efectividad, para que aprueben el uso de emergencia de la píldora.