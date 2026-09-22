Joven embarazada de 18 años es golpeada por su pareja en Guadalajara; el agresor escapó

Una mujer de 18 años que está embarazada, fue trasladada en estado regular de salud tras ser golpeada presuntamente por su pareja en la colonia Quinta Velarde, Guadalajara, Jalisco. Paramédicos la atendieron y trasladaron a un centro de socorro para evaluar posibles complicaciones en el embarazo. Personal especializado en violencia contra la mujer acudió al lugar para acompañarla en el proceso de denuncia. El presunto agresor huyó y se encuentra en investigación para dar con su paradero.

