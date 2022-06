Maestra suspendida por bullying a menor que se quitó la vida en Puebla

“Ya nada ni nadie me va a devolver a mi hijo, él tenía un proyecto, él quería ser médico, hoy me lo truncan, me lo quitan por no dar solución,” declaró Marco Antonio Clavel, papá de Aldo. Es el dolor de un padre que perdió a su hijo y que hoy pide una investigación por este hecho, pues afirma que la decisión de quitarse la vida de Aldo Antonio Clavel Martínez, fue por ser víctima de “bullying” por parte de su maestra en la Escuela Octavio Paz Lozano, en la capital de Puebla.

Los padres de este joven de 17 años de edad, afirman que desde hace tres meses, su hijo les dijo que la maestra que le impartía la asignación de matemáticas provocaba acoso escolar hacia él, debido a esto, acudieron a la escuela para aclarar esta situación, la respuesta del director fue aislar al alumno cuando tuviera esa clase.

“Esas horas que tuviera clases mi hijo, él iba a estar en la dirección excluido, esa es la solución y más allá dijo cuando yo le comenté a mi esposa que no íbamos a ir a firmar ese documento, nos dijo el director insensible que por esa firma él no iba a poder dormir, yo le pregunto al director y las autoridades que ya tenían conocimiento y nosotros cuando vamos a dormir,” continuó explicando Marco Antonio Clavel, papá de Aldo.

Los padres de Aldo, aseguran que la maestra siguió con el acoso escolar, por lo que hicieron escritos explicando la situación al director de la institución para que la maestra fuera removida, sin embargo, no hubo respuesta.

“No tuve solución de él, yo le di los escritos, yo sé los di, y los tengo, bueno no los tengo están en Fiscalía, están en Fiscalía firmados por él, pero no me dio solución, mire su solución, donde está su solución,” comentó Claudia Verónica Martínez, mamá de Aldo.

Acudieron a la Fiscalía de Puebla a interponer la denuncia correspondiente en contra de la maestra, misma que es investigada con la terminación 015056/2022.

Por su parte la Secretaría de Educación Pública de Puebla informó a través de un comunicado que la maestra fue separada del cargo desde el 20 de junio, para deslindar responsabilidades.

Por último, las autoridades estatales, indicaron que el caso será investigado por las instancias correspondientes.

“Ya fue retirada tanto la maestra como el director, ya fueron separados de sus cargos, si existen pruebas, si existe un asunto de un vínculo que lo llevó a tomar esta decisión pues fue una solución de salida falsa a los problemas pues hay que, se tiene que investigar por todas las vías,” expresó Miguel Barbosa, gobernador de Puebla.