Maestro da cinturonazos a alumno por hacer bullying a su compañero

Un maestro, identificado como Daniel Medina, agarró a cinturonazos a uno de sus alumnos que le hacía bullying a un compañero de clases. El incidente ocurrió en el centro educativo San Felipe 1206, de Piura, Perú.

Tras darse a conocer el acto, el maestro no fue suspendido debido a que los padres de familia se opusieron, por lo que el docente les agradeció el apoyo de quienes salieron en su defensa.

“Doy gracias a los directivos de esta honorable institución por comprender mi situación y hacer justicia tal como lo hice yo. Que esto quede como precedente para que todos sepan que aún podemos cambiar”, expresó el maestro.

El maestro Daniel Mendiola dijo que decidió agarrar a cinturonazos a su alumno para darle una lección, ya que él acostumbraba a molestar a un compañero cuando estaban en clases.

El maestro indicó que decidió castigar a su alumno para detenerlo, ya que sus abusos eran constantes, y “ya estaba harto de las injusticias”, aseguró.

El momento en que el profesor golpea al estudiante quedó grabado en una fotografía que comenzó a circular en redes sociales, donde se le vio golpeando al alumno en medio del salón y delante de sus compañeros.

“Sé que me van a despedir, o tal vez hasta me lleven preso por los dizques derechos humanos, pero yo ya no podía seguir viendo tal injusticia, semejante abuso contra un indefenso... No me arrepiento de nada”.

Maestro es absuelto por dar cinturonazos a su alumno

Tras darse a conocer las imágenes, el maestro dijo que sintió miedo de perder su trabajo o ir a la cárcel por el acto, sin embargo, fue lo contrario, pues no solo fue absuelto de toda culpa, sino que también le agradecieron por defender al otro joven.

“Demostremos que todavía podemos confiar en que el bien siempre vence al mal. Como profesor me comprometo a seguir impartiendo una buena educación. Gracias a todos los padres que me respaldaron y pidieron justicia por mí, en serio muchas gracias, Dios lo bendiga”, agregó el docente.