Mujer muerta acude a su funeral gracias a Inteligencia Artificial

¿Qué dirías en tu propio funeral? Gracias a la tecnología impulsada por Inteligencia Artificial, ahora es posible hacer preguntas a alguien que falleció y una mujer en Los Ángeles, Estados Unidos, lo probó.

Marina Smith murió en junio a los 87 años de edad, pero gracias a StoryFile Life, una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por su hijo y su esposa, la mujer pudo estar en su funeral y hasta respondió algunas preguntas.

La familia indicó que gracias a la Inteligencia Artificial, ellos aún pueden escuchar los pensamientos de su madre sobre cualquier pregunta, incluso, los dolientes en el funeral de Marina Smith pudieron cuestionarla.

¿Cómo asistió a su funeral una mujer muerta?

Antes de morir, la mujer grabó una serie de videos en el software de StoryFile, los cuales contenían diversos pensamientos de Smith y sirvieron para responder a las preguntas que le hicieron en su funeral.

|Reuters

Los creadores de la Inteligencia Artificial explicaron que el proceso implica que la persona utilice una computadora portátil para grabarse respondiendo decenas de preguntas que se cargan a la plataforma StoryFile.

“StoryFile no cambia las respuestas a las preguntas, no lo editamos, no lo manipulamos, no lo falsificamos profundamente. Lo que estamos tratando de decir es que este es el auténtico tú. Este es el video que creaste, y ahora lo estás haciendo accesible por medio de una conversación para el futuro”, dijeron los creadores.

La idea original era permitir interacciones con personas con historias notables como sobrevivientes del 11 de septiembre o líderes de derechos civiles.

Sin embargo, ahora cualquiera puede cargar sus respuestas en esta Inteligencia Artificial por una tarifa única de 48 dólares.

“Cada una de nuestras historias de nuestras vidas es importante para los que nos siguen... para ellos cuando vengan a nosotros dentro de 50 años, 100 años y si son los tatarabuelos de esta persona, que quiere para saber quién eres, de dónde vienes, qué crees y qué hiciste con tu vida”, dijo Stephen Smith, hijo de Marina y cofundador de StoryFile.

