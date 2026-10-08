Mujer es detenida en la aduana de Tijuana: un perro detectó los 3.2 millones de pesos que llevaba en efectivo

Una revisión de rutina en la aduana de Tijuana terminó con el hallazgo de una fuerte suma de dinero en efectivo: un perro detectó 3.2 millones de pesos que una mujer llevaba en un vehículo. El efectivo no pudo ser acreditado en cuanto a su procedencia, por lo que la mujer fue puesta a disposición de las autoridades.

Detienen a mujer con miles de dólares en la aduana de Tijuana

Fue detenida una mujer con 176 mil 640 dólares en efectivo, equivalentes a 3 millones 208 mil pesos. Esto durante la inspección de un vehículo en la aduana de Tijuana, BC.

Durante la revisión, un ejemplar canino localizó 100 billetes de 10 dólares, 8 mil 462 billetes de 20 dólares, 96 billetes de 50 dólares y 16 billetes de 100 dólares, equivalente aproximadamente a 3 millones 208 mil 255 pesos.

Un perro fue el que detectó el dinero. La persona no pudo acreditar su procedencia, por lo que fue puesta a disposición de las autoridades.

Durante labores de inspección y vigilancia, personal de la #ANAM en coordinación con la @GN_MEXICO_, aseguraron 176 mil 640 dólares en la aduana de Tijuana, Baja California. Consulta el comunicado completo en: https://t.co/rnGk5C2qDn https://t.co/5Om8XAn9mL — Aduanas de México (@AduanasMx) October 7, 2026

Una revisión de rutina terminó con el hallazgo de una suma que difícilmente puede pasar desapercibida: 176 mil 640 dólares en efectivo. El dinero fue asegurado y la mujer quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

¿Cuánto dinero puede llevar legalmente un mexicano?

No existe un límite máximo de dólares que una persona pueda tener o transportar. El punto clave es declararlo ante Aduanas cuando corresponda.

