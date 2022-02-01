Mujer lleva a su marido amarrado a vacunarse contra Covid-19 en Brasil

En redes sociales se viralizó el video de una mujer que llevó su marido amarrado hasta el centro de vacunación en Brasil, para que recibiera la dosis contra el Covid-19.

El video se publicó en la plataforma TikTok con el título “Un hombre amarrado para tomar la vacuna”, la publicación se volvió viral inmediatamente y causó polémica por la forma en que la mujer obligó a su marido amarrado a vacunarse.

La escena ocurrió en un centro de salud en Alagoas, Brasil. En las imágenes se aprecia al hombre sentado con los brazos atados al cuerpo con cuerdas, mientras la mujer estaba de pie y sujetaba la cuerda con una mano, el marido amarrado se veía aparentemente tranquilo esperando su turno para vacunarse.

El video dividió opiniones en las redes sociales, pues mientras algunos aplaudieron el acto de la mujer al obligarlo a vacunarse, pues considerando que lo hizo por el bien de su marido, otros más se indignaron y señalaron que fue incorrecto obligarlo a hacer algo contra su voluntad.

Otros más tomaron con gracia el momento, y hasta solicitaron que la mujer se postulara como presidenta de Brasil.

Brasil, de los países más golpeados por el Covid-19

Brasil reportó el pasado jueves un récord de 228 mil 954 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas, junto con 672 muertes, la cifra más alta desde principios de octubre del año pasado.

El país sudamericano registró casi 25 millones de casos confirmados desde que comenzó la pandemia, mientras que la cifra oficial de muertos se situó en 625 mil 085 hasta el jueves. Brasil y Estados Unidos se encuentran entre los países con las cifras más altas del mundo.

Ante ello, el regulador de salud brasileño, Anvisa, aprobó el viernes la venta de autotests de Covid-19 en farmacias de todo el país, mientras la variante ómicron del coronavirus está provocando un aumento récord de nuevas infecciones.

Los kits de prueba de Covid-19 caseros ya se utilizan ampliamente en Europa y Estados Unidos. Hasta ahora, Brasil no permitía que se utilizaran para detectar enfermedades virales que requieren notificación obligatoria a las autoridades sanitarias.

