Mujer que no sabía que estaba embarazada da a luz en pleno vuelo

Un acontecimiento que resulta difícil de creer ocurrió a bordo de un avión, pues una mujer que se dirigía de vacaciones a Hawái dio a luz en pleno vuelo y, hasta ese momento, no sabía que estaba embarazada.

Lavinia Tiana Mounga viajaba con parte de su familia, cuando se dirigió a los baños de la aeronave, en ese momento se dio cuenta que estaba embarazada y entró en labor de parto; afortunadamente entre los viajeros había enfermeras, un asistente médico y un médico de medicina familiar.

Newborn baby Raymond Mounga has some new aunties and an uncle for life, according to mom Lavinia “Lavi” Mounga, who... Publicado por Hawaii Pacific Health en Domingo, 2 de mayo de 2021

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El vuelo, operado por Delta, salió de Salt Lake City, en Utah, Estados Unidos, con destino a Honolulu, en Hawái. Todo transcurría normal hasta que la madre tuvo que ser auxiliada por los especialistas para que el bebé pudiera nacer.

“Dar las gracias no hace justicia a lo agradecido que estoy de que Dios los haya puesto a todos en ese vuelo para estar allí para Lavi y nuestro hijo. No tengo palabras para expresar mi gratitud”, expresó Ethan Magalei, el padre del bebé, en redes sociales.

El padre confirmó que no sabían que Lavinia estaba embarazada

Ethan Magalei detalló que su hijo llegó al mundo cuando faltaban tres horas para el aterrizaje, así que en cuanto el avión tocó tierra, el recién nacido y la madre fueron llevados de inmediato a un hospital.

Confirmó que el nacimiento del bebé fue un shock para todos en la familia, ya que nadie tenía idea que Lavinia estaba embarazada, por eso decidieron salir de vacaciones a Hawái.

“Nuestras vidas van a ser desafiantes, pero con fe y trabajo todo será hermoso”, añadió el padre del bebé, quien se llamará Raymond Kaimana Wade Kobe Lavaki Mounga.

Life. It’s a crazy thing. It’s strange knowing that millions of people on the internet know about a birth that took... Publicado por Ethan Magalei en Domingo, 2 de mayo de 2021

En tanto, la familia de la madre inició una colecta a través de redes sociales debido a que el nacimiento del niño prolongó su estancia y sus planes en Hawái, por lo que necesitarán ayuda para que todos viajen de regreso a Estados Unidos.

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