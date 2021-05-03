VIDEO: Hombres confunden granadas con botellas de leche

En Reino Unido, un equipo realizó una explosión controlada de más de 40 granadas de la Segunda Guerra Mundial que un hombre encontró en el jardín de una vivienda y había confundido con botellas de leche.

Las 42 granadas de fósforo fueron encontradas en un jardín de la aldea de Bramdean, en el condado de Hampshire, cuando un paisajista se encontró con los artefactos explosivos mientras trabajaba en el jardín de James Osborne, dueño de la vivienda.

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Al descubrir las granadas, los hombres pensaron que eran botellas de leche por la forma que tenían, así que decidieron sacarlas y colocarlas cerca de la zona donde el paisajista estaba trabajando.

“Inicialmente, no nos dimos cuenta de lo importante que era esto, eran como botellas de leche, así que las levantamos y las colocamos a un lado”, dijo Osborne a un medio local.

Descubrieron que eran granadas cuando las botellas de leche comenzaron a humear

Todo parecía normal hasta que una de las “botellas de leche” comenzó a humear, por lo que el dueño de la vivienda decidió llamar a la policía para averiguar de qué se trataba realmente.

Un equipo de desactivación de bombas llegó hasta el lugar de los hechos y colocó un cerco de agua para prevenir un incendio, ya que se hizo una explosión controlada de las granadas que se remontan a la segunda guerra mundial.

Osborne declaró que al darse cuenta que no eran botellas de leche, pensó que sería mejor llamar a la policía. “Después teníamos unas cinco o seis ambulancias preparándose para una explosión controlada”, añadió.

Durante la explosión, la policía de Winchester utilizó Twitter para advertir a los vecinos de la zona que se escucharía un fuerte ruido. “Si vive o viaja por el área de Bramdean, no se preocupe si escucha un gran estallido”.

Un usuario de redes sociales compartió el momento en que se realizó la explosión, la cual no dejó a ninguna persona lesionada ni daños materiales.

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