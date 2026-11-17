Una mujer identificada como Monserrat Marmolejo Flores pagó y entregó armas de fuego a sujetos para que atacaran a su pareja en el Estado de México (Edomex), quien murió a causa de las heridas de bala.

Luego del crimen, fue detenida y ahora las autoridades confirmaron que tras un proceso en su contra un juez la declaró culpbable del delito de homicidio.

Dan más de 40 años a mujer por la muerte de su expareja

Monserrat Marmolejo Flores fue sentenciada a 47 años y seis meses de prisión, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México acreditara ante un Juez con sede en Nezahualcóyotl su participación en este delito.

La investigación que se inició ante la fiscalía estatal determinó que en noviembre de 2025, en Chimalhuacán, la mujer proporcionó 150 mil pesos y dos armas de fuego a tres sujetos con la finalidad de que agredieran a quien era su pareja sentimental.

Víctima fue atacada a balazos en local de comida

Los agresores ubicaron al hombre al interior de un establecimiento comercial dedicado a la venta de alimentos, por lo que se aproximaron y accionaron las armas de fuego en contra de ella privándolo de la vida y lograron huir el lugar.

Al tomar conocimiento de los hechos, la Fiscalía del Edomex llevó a cabo diferentes técnicas de investigación las cuales permitieron la identificación de los probables partícipes, por lo que solicitó ante el juez la orden de aprehensión para detenerlos.

Mujer quedará presa en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl

La imputada fue detenida e ingresada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl y quedó a disposición del Juez, quien decidió vincularla a proceso.

Con las pruebas aportadas por el Agente del Ministerio Público para demostrar la responsabilidad de la mujer, el juez decretó la culpabilidad de Monserrat Marmolejo Flores.

Respecto a los otros tres probables intervinientes, mantienen una situación jurídica diversa, informó la fiscalía estatal.