Feminicidio en Iztacalco: mató a su pareja y le avisó a su suegra con otra versión

Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) detuvieron a un hombre acusado del feminicidio de su pareja en Iztacalco, quien fue agredida en su casa y así quiso desviar la investigación.

La agresión ocurrió este viernes 22 de mayo de 2026 dentro de una vivienda de la colonia Gabriel Ramos Millán, de acuerdo con el reporte de la policía.

Feminicidio en Iztacalco: mujer fue agredida en su casa

El sujeto fue detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) por ser el hombre que presuntamente agredió físicamente a su pareja sentimental al interior de su domicilio.

Oficiales recibieron a través de la frecuencia de radio un reporte en donde se alertaba de una persona inconsciente en una vivienda ubicada en la calle Sur 153.

Al llegar, la mamá de la víctima les permitió entrar a la casa donde hallaron a una mujer de 26 años de edad sobre el piso y, paramédicos de Protección Civil (PC) que arribaron al apoyo, la diagnosticaron sin signos vitales por varias lesiones en el cuerpo.

Presunto feminicida dijo a mamá de la víctima otra versión

La SSC de CDMX informó que de acuerdo con los primeros reportes, momentos antes, la mujer discutió con su pareja, quien salió del domicilio.

No obstante, el sujeto regresó y llamó a su suegra para informarle que la halló inconsciente, sin embargo, esa versión la habría usado para desviar los hechos.

El hombre de 37 años de edad, quien se encontraba en el sitio donde murió la mujer, fue presentado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

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¿Cuál es la pena por feminicidio en CDMX? Esto dice la ley

Comete el delito de feminicidio quien, por razones de género, prive de la vida a una mujer, de acuerdo con el Artículo 148 BIS del Código Penal capitalino y este delito se castiga con una pena de cárcel que puede de ir de 35 a 70 años de prisión.

Existen razones de género cuando exista o haya existido entre el sujeto activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza, de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, cuidados, cohabitación, sociedad de convivencia, noviazgo o cualquier otra relación de hecho o amistad.