Del amor a la muerte: la historia de Cirilo, doctor del IMSS asesinado por su esposa en su casa en Tecámac

Una promesa de amor terminó en un homicidio. Cirilo Ortiz Corona, doctor del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), fue asesinado en su casa en Tecámac, Estado de México, y las autoridades confirmaron que la persona que lo mató fue su propia esposa, con quien estuvo la última vez.

El médico trabajaba en una clínica en la Ciudad de México (CDMX) y vivía con Lizbeth Reyes Martínez, con quien decidió tener un vida, pero aquella relación cambió el 20 de octubre de 2025 cuando fue encontrado muerto en un domicilio en la calle Cedro Blanco del conjunto urbano Paseos del Bosque III, luego de haber sido asesinado un día antes.

Familia de doctor del IMSS dejó de tener contacto con él

Las alertas se encendieron en la familia de Cirilo. Previo al hallazgo de su cuerpo, su familia sabía que algo no estaba bien, pues antes de saber que estaba muerto, dejaron de tener contacto con él un día antes.

Cirilo Ortiz Corona tenía 35 años y era médico en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) 13 en la alcaldía Azcapotzalco, en CDMX. Al ver que dejó de contestar su número de celular, su familia acudió a verlo y ahí lo encontraron muerto.

Policías municipales tomaron conocimiento del hallazgo e informaron de lo ocurrido a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la cual inició la carpeta de investigación por el delito de homicidio.

Una ubicación alertó a la familia de Cirilo antes de ser encontrado

En octubre del año pasado, un familiar de la víctima contó a Azteca Noticias que Cirilo dejó de contestar los mensajes del grupo familiar que tenían en WhatsApp y esto empezó a preocuparles.

El testimonio consultado, quien pidió anonimato por seguridad, comentó que pensaron que el médico se había quedado dormido porque trabajaba de noche y por eso no había contestado.

Como la familia siempre estaba en contacto, tenían la ubicación de todos a través de una aplicación en caso de alguna emergencia y por ello supieron que el doctor estaba en casa, al menos, eso arrojó la geolocalización.

Mientras que unos fueron a la casa para saber si estaba ahí, otros acudieron al hospital; sin embargo, en la clínica 13 del IMSS el personal le dijo que no había ido a trabajar.

Las versiones de la esposa del doctor Cirilo

Al ver que no contestaba, contactaron a su esposa Lizbeth para saber si estaban bien. Ella respondió que estaba en el hospital saliendo de cirugía porque, según ella, se había cortado con la licuadora.

Aseguró que Cirilio la había ido a dejar e iría por ella. No obstante, después contó otra versión a la familia del doctor diciendo que llegó al hospital en taxi por aplicación.

Incluso vecinos comentaron a la familia de Cirilo que en la casa del doctor se escuchó una riña, por lo que acudió un policía y la esposa del médico dijo que todo estaba bien, y el oficial se fue,pero una vecina señaló que se escuchó que el doctor pedía auxilio.

Esposa de médico asesinado escapó en camioneta de Cirilo

Cirilo presentaba heridas ocasionadas con arma punzocortante. La Fiscalía del Edomex informó que el día de los hechos, la mujer tomó un cuchillo y lesionó en repetidas ocasiones a su pareja, hasta causarle la muerte.

Posteriormente, salió de dicho inmueble y abordó un vehículo marca Mini Cooper, mismo en el que regresó en compañía de dos sujetos, entre ellos, uno identificado como José Eduardo “N”, quien ya se encuentra detenido.

El 20 de octubre, se trasladó, en compañía del mismo José Eduardo “N” a un inmueble ubicado en la colonia Jorge Jiménez Cantú, del municipio de Tlalnepantla de donde sustrajo un vehículo Chevrolet, tipo Tracker propiedad de la víctima.

La esposa del doctor del IMSS de CDMX asesinado se fue en una camioneta.|SSEM

Ese mismo día, por la noche, familiares acudieron al sitio en busca de la víctima, pero Lizbteh no los dejó pasar y aprovechó un descuido para huir del lugar en compañía de dicho sujeto

Cinco días después del homicidio, la mujer fue detenida. Ahora, un año después del crimen, Lizbeth Reyes Martínez, fue sentenciada a 47 años y seis meses de prisión por el homicidio de su cónyuge, además del pago del daño material y multa por 447 mil pesos.

