Mujer dispara a perro y hiere por error a su hijo en Texas

Una mujer, quien intentó proteger a su hijo, ahora enfrenta cargos por conductas criminales en Houston, Texas, luego de que al intentar ahuyentar a un perro hirió con una bala al menor.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado en un suburbio al noreste de Houston, cuando la mujer, identificada como Angelia "N", de 24 años, estaba en la calle paseando con su hijo, de cinco años, en su bicicleta.

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De pronto, “Bruno”, un perro de raza boxer de seis meses, se escapó de su casa cuando su dueño abrió la puerta y salió corriendo a la calle cercana a donde estaba Angelia y su hijo.

La mujer al ver que el perro corría, sacó un arma de pequeño calibre y disparó contra el can en al menos tres ocasiones; sin embargo, lejos de proteger a su hijo, lo hirió, ya que por error una de las balas rebotó y dio con el abdomen del niño.

El dueño de Bruno salió y lo metió a su domicilio sin resultar herido; asimismo, declaró a medios locales que la mujer disparó sin apuntar ni nada.

Trasladan a hospital a hijo de mujer tras disparos a perro

El niño con la herida en el estómago fue trasladado a un hospital, en donde su estado de salud se reportó como estable.

No obstante, la mujer fue detenida por la policía y ahora enfrenta cargos por conducta criminal con arma de fuego.

En tanto, el dueño de “Bruno” fue cuestionado por el motivo por el que el perro estaba suelto y explicó que comenzó a ladrar y supuso que era porque su hermano ya estaba por llegar, por lo que abrió la puerta y el can corrió.

Difunden video de la mujer disparándole al perro

Medios locales de Houston obtuvieron la grabación de la cámara de seguridad de la puerta del dueño del perro en la que se observa al can corriendo frente a su jardín y por algunos segundos parece cruzar la calle, mientras el hombre le grita varias veces “Bruno”.

En la casa de enfrente se observa que está la mujer y el que parece ser su pareja; de pronto, dispara cuando el perro se acerca a su propiedad. Segundos después de las tres detonaciones, se escuchan los gritos de un niño.

“Woman accidentally shoots her 5yr old son, trying to target loose dog in North Houston Tx.

The mother has been charged with deadly conduct.”... pic.twitter.com/scCnDphpix — The Diggem (@TheDiggem) June 3, 2021

El dueño del perro lamentó lo sucedido con el hijo de la mujer, pero sostuvo que ella actuó de manera precipitada, ya que no habría pasado nada entre el perro y el niño porque había al menos tres adultos en la calle.

Sin embargo, el dueño tendrá que pagar una multa por permitir que el can estuviera sin correa. Además, medios locales reportaron que la mujer pudo salir de la cárcel tras pagar una fianza.

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