VIDEO: Joven defiende a sus perros de un oso en California

Los dueños de mascotas harían cualquier cosa para defenderlas, como ocurrió con una mujer de California, Estados Unidos, que se enfrentó a un oso para evitar que le hiciera daño a sus perros cuando estos comenzaron a ladrarle al pesado animal.

El momento quedó grabado en un video, el cual fue captado por una cámara de vigilancia y se hizo viral ya que muestra el acto de valentía que la joven hizo para salvar a sus “lomitos”.

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La escena ocurrió este lunes en el Valle de San Gabriel, de California, en ella se puede ver al oso mientras camina sobre una barda, presuntamente con dos de sus crías. De repente, unos perros aparecen y comienzan a ladrarle a los inesperados visitantes.

El perro más grande se acerca al oso y le ladra, por lo que el animal se defiende y trata de darle un zarpazo. La dueña de las mascotas, identificada como Hailey, corre hacia el pesado animal y lo empuja, después corre al interior de la casa seguida por los perros.

Hailey pide que nadie enfrente a un oso para evitar desenlaces fatales

La joven explicó a medios locales que escuchó a sus mascotas cuando ladraban, pero pensó que lo hacían a otros perros, así que decidió salir a comprobar que todo estaba bien cuando se dio cuenta que el oso estaba en la barda.

“Vi que había agarrado a mi perra Valentina y corrí. Es una cachorra. Lo primero que pensé fue empujar al oso y de alguna manera funcionó”, dijo Hailey, quien después de su acto de valentía sufrió un esguince en un dedo.

“Fue uno de los momentos más atemorizantes de mi vida”, reconoció Citlally Morinico, la madre de Hailey. Mientras que su primo se encargó de subir el video a su cuenta de TikTok, donde ya suma más de siete millones de “Me gusta” y se ha compartido más de 500 mil veces-

Finalmente, la joven recomendó a las personas no imitarla. “No empujen a los osos, no hagan lo que yo hice, el resultado podría no ser el mismo”.

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