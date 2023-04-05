¡Se salva de milagro!, mujer queda en medio de choque entre dos autos y resulta ilesa en Paraguay

Una mujer que caminaba por la calle "se salva de milagro", luego de haber quedado en medio de un choque entre dos autos, el accidente de tránsito vehicular ocurrió en la ciudad de San Lorenzo en el suroeste de Paraguay.

La impactante escena del choque entre dos autos, fue captada por cámaras de seguridad y muestra el momento en que la mujer de unos 40 años, queda en medio del choque entre dos autos sin que alguno de estos la atropelle por lo que resulta ilesa.

De hecho la mujer se percata del inminente siniestro y corre para ponerse a salvo. En ese intento por no resultar embestida por alguno de los autos, la mujer terminó en el suelo por lo que sufrió de algunos raspones menores.

Cámaras de circuito cerrado instaladas en el cruce de las calles España y Buenos Aires de la ciudad de San Lorenzo, Departamento Central en el suroeste de Paraguay, captaron el choque entre dos autos y cómo la mujer "se salva de milagro".

📌 Verdadero milagro captado por las cámaras de seguridad



Una mujer quedó en medio del impacto entre dos vehículos y resultó ilesa. El percance ocurrió en San Lorenzo



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¡Se salva de milagro!, mujer queda en medio de un choque entres dos autos y resulta ilesa

Luego de perder el control, los dos autos se impactaron de forma violenta en una intersección de San Lorenzo y uno de ellos subió a la banqueta, mientras que el otro impactó por el cordón. Los conductores de los autos involucrados resultaron ilesos y dieron negativo a la prueba de alcoholemia.

Conforme al reporte de la Policía Nacional de Paraguay, este siniestro se produjo el pasado 31 de marzo, alrededor de las 9:00 de la noche, hora local. Autoridades investigan las causas del siniestro.

Claudio Irala, suboficial de la Policía Nacional, le dijo a Telefuturo (canal paraguayo de televisión abierta e integrante de la Alianza Informativa Latinoamericana), que la mujer fue asistida por médicos, pero que "se salva de milagro" ya que esta no sufrió lesiones de consideración.

Los conductores de los dos autos involucrados en el siniestro, también resultaron ilesos además de que dieron negativo a la prueba de alcoholemia. Autoridades de Paraguay investigan los detalles y sobre todo las causas del choque entre dos autos.

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¿Cuántos accidentes de tránsito hay en Paraguay?

En Paraguay, cerca del 66 por ciento de los fallecidos se dio por causa de choque, el 16.6 por ciento por atropellamiento, el 10.2 por ciento por caída de motocicleta, un 6.3 por ciento por vuelco y 0.5 por ciento debido roce y caída de pasajero, respectivamente.

Por otro lado, entre enero y marzo de ese año (2021), la cifra de lesionados fue de 971, es decir el 77 por ciento corresponde a hombres.