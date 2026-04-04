Paola quiso ganar dinero acusando violación en Ecatepec: así extorsionó a comerciante

Buscó conseguir dinero fácil a través de una extorsión. Su víctima fue un comerciante en el municipio de Ecatepec, Estado de México (Edomex), a quien amenazó con denunciar que su hijo la había violado, pero era mentira y tras ser descubierta, fue detenida y pasará sus días en la cárcel.

La mujer que quiso tender una trampa al ciudadano se llama Paola Campos Villa. Su mentira fue descubierta y tras ser imputada y llevar un proceso en su contra, un juez decidió sentenciarla al ser declarada culpable por el delito de extorsión.

40 años de prisión a mujer que inventó violación para extorsionar

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que la mujer fue sentenciada a 40 años de prisión tras acreditarse su responsabilidad.

Pasó un año desde que ocurrieron los hechos, pero la sentencia contra Paola fue confirmada en 2026, de acuerdo con la información oficial de la fiscalía.

Mujer dijo que hijo de comerciante en Ecatepec la violó

El 13 de marzo de 2025 Paola llegó acompañada con otra mujer de identidad desconocida a la casa del comerciante en la colonia Tierra Blanca.

Tocaron a la puerta de forma agresiva y cuando el comerciante salió, Paola Campos Villa lo amenazó con denunciar a su hijo por el delito de violación.

Extorsionadora amenazó con matar a familia de víctima

La mujer le exigió dinero para no denunciarlo, además de que le advirtió que en caso de no juntar la cantidad solicitada, mataría a toda su familia.

No obstante, varias personas que se percataron de los hechos pidieron ayuda policías municipales, quienes al llegar al lugar detuvieron a la mujer, quien también fue acusada de exigir una cuota mensual a la víctima a cambio de no hacerle daño.

Paola Campos Villa fue ingresada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec donde un juez, tras un proceso legal, y luego de analizar los datos de prueba aportado por la fiscalía, determinó una condena de 40 años de prisión en contra de la responsable.