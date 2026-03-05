Ever Alexander llegó a un anexo ubicado en el municipio de Zinacantepec, Estado de México (Edomex), pero no precisamente para iniciar un proceso de rehabilitación y ahora pasará casi 300 años en la cárcel.

El hombre, identificado como Ever Alexander Flamenco Martínez, comenzó a ser investigado por el delito de violación en agravio de dos menores, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), quien confirmó la sentencia.

Menores sufrieron abuso sexual dos veces en anexo en Edomex

La investigación iniciada señala que en octubre del 2022, este hombre, en complicidad con otros dos sujetos, acudió a un anexo en el municipio de Zinacantepec, lugar en donde las dos víctimas se encontraban, y las violentaron sexualmente.

Pero no fue la única ocasión, pues en mayo del mismo año, este sujeto y sus dos cómplices cometieron el mismo delito en agravio de las mismas víctimas.

Dan 280 años de cárcel a hombre por violación de menores en anexo en Edomex

Los avances en las investigaciones permitieron identificar a Ever Alexander Flamenco Martínez como probable responsable del delito de violación, por lo que el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez la orden de captura contra él.

El detenido fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona. Luego de un juicio, Ever Alexander Flamenco Martínez fue declarado culpable del delito de violación en agravio de dos menores de edad, por lo que fue sentenciado a 280 años de prisión.

"El hoy sentenciado cometió el ilícito en complicidad con otros dos sujetos, uno de los cuales ya también enfrenta una pena en prisión", informó la fiscalía.

Buscan a tercer cómplice de violación en anexo en Ecatepec

Uno de los cómplices, identificado como José Alberto Zavala Archundia, el 2 de febrero del 2025 fue sentenciado a 140 años de prisión por el mismo delito.

En tanto, continúan las investigaciones para cumplimentar una orden de aprehensión en contra del tercer implicado.

La ley establece que cuando en la comisión del delito de violación participen dos o más personas, se impondrán de cuarenta a setenta años de prisión o prisión vitalicia y de seiscientos a cuatro mil días de multa, de acuerdo con el Artículo 274 del Código Penal del Estado de México.