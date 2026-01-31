Un supuesto violador en la Ciudad de México (CDMX) fue detenido y encarcelado tras reportarse el caso de al menos dos víctimas de agresiones sexuales al parecer por el mismo individuo.

El presunto responsable fue identificado como Raúl “N”, quien fue detenido por agentes de la fiscalía en flagrancia en posesión de droga.

Víctimas de supuesto violador en CDMX eran contactadas en redes sociales

La investigación de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX permitió identificar un patrón de actuación del presunto responsable.

El presunto responsable contactaba a mujeres a través de redes sociales para posteriormente agredirlas sexualmente.

Raúl “N” permanece interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, en la alcaldía Gustavo, mientras enfrenta los tres procesos penales.

Supuesto violador en CDMX habría atacado dos veces

El hombre fue detenido por agentes de la Policía de Investigación (PDI) y un juez lo vinculó a proceso por tres casos penales distintos.

Raúl “N” es investigado por dos casos de violación agravada y por delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo.

Los agentes lo detuvieron el 7 de enero de 2026 en la colonia Tepeyac Insurgentes, alcaldía Gustavo A. Madero, en posesión de diversas dosis de droga.

El análisis de la información recabada estableció la probable relación del imputado con dos casos de violación denunciados el 3 de noviembre y el 29 de diciembre de 2025.

Mujeres eran engañadas con ofertas de trabajo

El probable responsable contactaba a mujeres a través de redes sociales, ofreciéndoles supuestas oportunidades laborales.

Posteriormente, las citaba en distintas colonias de la alcaldía Gustavo A. Madero y, bajo el pretexto de trasladarlas a su lugar de trabajo, las hacía subir a su vehículo , donde las habría amenazado con un arma y agredido sexualmente.

Luego de dos audiencias el 22 y 27 de enero, la Fiscalía CDMX obtuvo la vinculación a proceso de Raúl “N” por el delito de violación agravada .

Ahora estará en prisión preventiva y el juez fijó plazos de uno y dos meses, respectivamente, para el cierre de las investigaciones complementarias.

Asimismo, el 23 de enero, durante la audiencia correspondiente por delitos contra la salud, el agente del Ministerio Público obtuvo la vinculación a proceso del imputado.

En dicha resolución, la autoridad judicial determinó su permanencia en prisión preventiva y estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

