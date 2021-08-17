Mujeres afganas protestan en Kabul por la llegada de los talibanes

Un hecho insólito ocurrió este martes, cuando cuatro mujeres afganas salieron a las calles de Kabul para protestar por la llegada de los talibanes y pedir la permanencia de los derechos que lograron conseguir durante los últimos 20 años, pero que con la presencia del nuevo régimen podrían volver a perder.

Las niñas y mujeres afganas que ganaron libertades con las que no podrían haber soñado bajo el gobierno talibán, que cayó en 2001, están desesperadas por no perderlas, ahora que los talibanes tomaron de nuevo el poder.

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Por ello cuatro mujeres decidieron salir a la calle en la primera protesta de este tipo desde la nueva situación política que vive el país, informó la agencia de noticias afgana Pajhwok.

En el video difundido en redes sociales, se muestra a las cuatro mujeres afganas protestando mientras son custodiadas por un talibán que está armado con un fusil, mientras que a unos cuantos metros hay una camioneta con más talibanes supervisando que no haya incidentes.

Además de los talibanes, cerca de las cuatro mujeres afganas solo se ven algunos hombres recriminando que ellas estén ahí lanzando consignas; incluso, algunos niños pasan por la calle y se quedan observando la escena.

Talibanes aseguran que las mujeres afganas no perderán todos sus derechos pero se regirán por la sharía

Después de la rápida conquista del movimiento islamista en Kabul, los líderes aseguraron que las niñas y mujeres afganas tendrán derecho al trabajo y la educación, aunque con salvedades y siempre rigiéndose por la sharía.

Este martes, en la primera conferencia de prensa de los talibanes desde que tomaron Kabul el domingo, el portavoz Zabihullah Mujahid dijo que las mujeres tendrán derecho a la educación, la salud y el empleo y serán "felices" en el marco de la sharia.

Pese a la promesa del régimen islamista, algunas mujeres afganas ya han recibido la orden de abandonar sus trabajos por lo que temen que, digan lo que digan los militantes, la realidad pueda ser otra.

Pashtana Durrani, una activista afgana por la educación de las niñas, desconfía de las promesas de los talibanes.

"Tienen que predicar con el ejemplo. En este momento no están haciendo eso", dijo a Reuters, en referencia a las garantías de que las niñas podrán ir a la escuela.

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Por su parte, las mujeres afganas han dicho que una prueba del compromiso de los talibanes con la igualdad de derechos sería si les dan puestos políticos y de formulación de políticas, algo parecería imposible de conseguir en el nuevo régimen.