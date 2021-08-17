Las 29 prohibiciones de los talibanes a las mujeres de Afganistán

Los talibanes tomaron el palacio presidencial de Kabul, la capital de Afganistán, el domingo pasado, mientras el presidente Ashraf Ghani salió del país y el temor creció entre las mujeres, quienes podrían verse amenazadas por las prohibiciones que este grupo les impone.

De 1996 a 2001, cuando los talibanes asumieron el control del país, Amnistía Internacional describió que las mujeres estaban presas en sus hogares y eran invisibles en el espacio público.

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Ahora que el Talibán ha regresado a dominar Afganistán, el grupo aseguró que respetaría los derechos humanos; sin embargo, existe el temor de que se repitan sus prohibiciones extremas que violan los derechos humanos.

#HechosAM | Con la reciente toma de #Kabul, #Afganistán, por parte de los #Talibanes, uno de los temas más preocupantes es el maltrato, humillación y abuso al cual es sometido la #mujerhttps://t.co/iEhw5xa8GC pic.twitter.com/dnQXfq6Qlz — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 17, 2021

¿Cuáles son las prohibiciones que imponen los talibanes?

La Asociación Revolucionaria de las Mujeres de Afganistán (RAWA), reconocida por sus campañas a favor de los derechos de la mujer, dio a conocer una lista que incluye 20 prohibiciones con las que el régimen talibán afecta a este sector poblacional.

1. No está permitido el trabajo femenino fuera de los hogares, solo pueden hacerlo algunas médicas y enfermeras que laboran en ciertos hospitales de Kabul.

2. Está prohibida cualquier actividad fuera de casa, a menos que las mujeres lo hagan en compañía de su mahram (parentesco masculino más cercano, ya sea el padre, un hermano o el marido).

3. No está permitido que una mujer cierre tratos con comerciantes masculinos.

4. En caso de necesitar atención médica, no pueden ser tratadas por doctores masculinos.

5. Las mujeres y niñas tienen prohibido estudiar en cualquier institución educativa. Del 1996 a 2001, los talibanes también reprimieron el aprendizaje en casa.

6. Es obligatorio que las mujeres utilicen burka, una prenda que las cubre de la cabeza a los pies, con una malla a la altura de los ojos para que puedan ver.

7. Los talibanes pueden cometer abusos verbales y agredir físicamente a las mujeres (azotes y palizas) que no utilicen la burka o que no salgan acompañadas de su mahram.

|Reuters

8. Este régimen también comete azotes en público en contra de las mujeres que no cubran sus tobillos.

9. Lapidación pública para cualquier mujer acusada de mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio.

10. Otra de las prohibiciones se refiere al uso de cosméticos, ya que mujeres y niñas no pueden utilizar maquillaje ni esmalte de uñas. En el pasado, si las sorprendían con las uñas pintadas, les amputaban los dedos.

11. Ninguna mujer puede hablar o estrechar la mano de un hombre, a menos que sea su mahram.

12. Está prohibido que se rían en voz alta, ya que ningún extraño debe escuchar la voz de una mujer.

13. Prohibición de utilizar zapatos que produzcan ruidos al caminar, pues los varones no pueden oír los pasos de una mujer.

14. Los talibanes prohíben a las mujeres viajar en taxi sin la compañía de su mahram.

15. No deben tener presencia en la radio, la televisión ni en reuniones públicas de cualquier tipo.

16. Está prohibido que practiquen algún deporte o asistan a clubes deportivos.

17. Las mujeres tienen prohibido andar en bicicleta o en motocicleta, sin importar que vayan en compañía de su mahram.

18. Los talibanes no les permiten vestir con ropa de colores vistosos, porque los consideran como “sexualmente atractivos”.

19. Otra de las prohibiciones impide que las mujeres se reúnan con motivo de festividades o fines recreativos.

20. Ninguna mujer puede lavar ropa en ríos o plazas públicas.

21. Los talibanes pueden modificar la nomenclatura de las calles y plazas para eliminar la palabra “mujer”, como ocurrió con el “Jardín de las Mujeres”, que se convirtió en “Jardín de la Primavera”.

22. Cualquier mujer tiene prohibido asomarse a los balcones de sus casas.

23. Para que nadie pueda ver a las mujeres cuando están dentro de sus hogares, las ventanas tienen que pintarse.

24. Prohibición a los sastres para que les tomen medidas y tampoco pueden coser ropa femenina.

25. Prohibición de entrar a los baños públicos.

26. Mujeres y hombres no pueden viajar en los mismos autobuses, hay unidades solo para varones y otras que dicen “solo mujeres”.

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27. Los talibanes no permiten que una mujer vista con pantalones acampanados, aunque los utilicen debajo de la burka.

28. En otra de sus prohibiciones, los talibanes impiden que las mujeres sean fotografiadas.

29. Las imágenes de las mujeres están prohibidas en revistas y libros, así como en muros de casas y tiendas.