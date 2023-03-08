Cinco mujeres demandan a Texas porque les negaron el aborto

Cinco mujeres que dijeron que les negaron el aborto a pesar del grave riesgo para sus vidas demandaron al estado de Texas. En el primer caso aparente de mujeres embarazadas que demandan por las restricciones impuestas después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos anuló el permiso que tenían las mujeres para abortar.

La demanda presentada el lunes 6 de marzo solicita a un tribunal estatal en Austin, la capital del estado, que aclare que los médicos no pueden ser procesados por practicar abortos, si a su juicio de buena fe el procedimiento es necesario para tratar emergencias que amenazan la vida de las pacientes.

La mayoría de las 13 entidades de Estados Unidos tiene prohibiciones casi totales del aborto, pero Texas permite excepciones cuando un médico encuentra una emergencia médica.

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La demanda de estas mujeres es respaldada por el grupo de derechos al aborto Center for Reproductive Rights; dice que la ley de Texas no es clara, lo que lleva a los médicos a negarse a realizar abortos incluso cuando deberían aplicarse excepciones. Ellos temen perder sus licencias y enfrentar hasta 99 años de prisión.

Caso Roe y el derecho que otorgaba a mujeres

Texas prohibió la mayoría de los abortos poco después de que la Corte Suprema revocara Roe, su histórica decisión de 1973 que garantizaba el derecho al aborto en todo el país.

Un portavoz del fiscal general de Texas, Ken Paxton, republicano, dijo en un correo que continuará defendiendo y haciendo cumplir las leyes debidamente promulgadas por la legislatura de Texas.

El portavoz señaló la orientación de Paxton en julio pasado de que la ley de Texas protege a las mujeres que enfrentan condiciones físicas que amenazan la vida como resultado de complicaciones del embarazo.

Testimonios de las mujeres demandantes

Una de las demandantes, Amanda Zurawski, dijo que fue hospitalizada en Texas con una ruptura prematura de membranas, lo que significa que su feto no pudo salvarse, pero le dijeron que no podía abortar hasta que la actividad cardíaca fetal se detuviera o su condición mejorara.

Zurawski dijo que desarrolló sepsis en cuestión de días, lo que requirió cuidados intensivos y permitió que el hospital indujera el parto.

Las otras cuatro mujeres dijeron que tuvieron que viajar fuera del estado para abortar, para evitar complicaciones médicas graves.

Los cinco se pararon el martes 7 de marzo bajo un cielo nublado frente al capitolio estatal de Texas para compartir sus historias con los periodistas.

Amanda Zurawski/Demandante:

“No puedo expresar adecuadamente con palabras el trauma y la desesperación que conlleva esperar perder tu propia vida, la vida de tu hijo o ambas”.

Otra demandante, Anna Zargarian, dijo que tuvo que volar a Colorado para hacerse un aborto porque no pudo hacerlo en Texas, después de experimentar complicaciones cuando tenía 19 semanas de embarazo.

Anna Zargarian/Demandante: