VIDEO: Mujeres golpean a empleada de correo en EU

Dos mujeres fueron captadas mientras golpeaban a una empleada del correo en Flint, Michigan, presuntamente porque retenía los cheques de estímulos que el gobierno de Joe Biden entrega por la pandemia de Covid-19.

En la grabación salen tres mujeres que mantienen en el suelo a otra mujer, quien se desempeña como empleada del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés).

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Las mujeres golpean y jalan el cabello de la empleada del servicio postal, mientras otros vecinos observan la escena y la graban: “Van ir a la cárcel”, dice el hombre que está grabando la agresión.

De acuerdo con medios locales, el ataque ocurrió este jueves en los complejos de departamentos de River Village de Flint, cuando las mujeres bajaron de una camioneta y golpearon a la empleada.

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Primeros reportes indican que las mujeres reclamaban los cheques de estímulo que la empleada tenía en el vehículo del servicio postal; sin embargo, hasta el momento el USPS no ha aclarado la información.

“Tú me diste primero, tú me diste primero”, repite una de las mujeres que participan en la agresión.

A través de un comunicado, el servicio postal aseguró que no había indicios que indiquen que el ataque estuvo relacionado con los pagos de estímulos, pero que cooperarán con las autoridades para investigar el caso.

Policía detiene a una implicada

El departamento de la Policía de Flint aseguró que hay una mujer detenida por esta agresión, sin dar detalles de su identidad ni el motivo del ataque para no entorpecer las investigaciones.

Sobre la víctima, aseguró que se encuentra bien después de que fue dada del hospital donde fue atendida por las heridas, pero se negó a dar más detalles de su estado de salud y su edad.

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En el video, las mujeres subieron en su camioneta y se marcharon después de que golpearon a la empleada del servicio postal.

Testigos tomaron evidencia de que el camión del servicio postal también tenía daños, por lo que autoridades esperan interrogar a la detenida para saber si presentarán cargos a nivel local y federal.

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