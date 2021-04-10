¿Por qué le decían a Felipe “el príncipe de las metidas de pata”?

El príncipe Felipe de Edimburgo, quien falleció a tan sólo dos meses de cumplir 100 años de edad y se consolidó como uno de los monarcas más longevos, también destacó por su humor calificado por unos como “políticamente incorrecto” y otros como un ejemplo del “humor típico inglés”.

El esposo de la Reina Isabel II fue conocido por ser poco cálido con su familia, fanático de la caricatura política e incluso se le llegó a vincular con el nazismo; sin embargo, por lo que más destacó en la sociedad fue por sus comentarios en eventos públicos.

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Algunas de estas "metidas de pata" fueron dadas a conocer a través del libro Príncipe Felipe: Palabras sabias y errores de oro (Prince Philip: wise words and golden gaffes), publicado en 2012, aunque otras tantas las captaron los medios durante diversos eventos oficiales.

Una de las anécdotas que de inmediato fue de las más criticadas es la sucedida cuando viajó a China, en donde tuvo un encuentro con estudiantes ingleses de intercambio, a los que les recomendó no vivir demasiado tiempo en aquel país, ya que terminarían por tener "los ojos rasgados".

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Pero no sólo China recibió estos comentarios de "humor inglés", ya que en 2013 cuando visitó una clínica, el Príncipe Felipe de Edimburgo le dijo a la enfermera:"Filipinas debe estar medio vacío: todos están aquí trabajando”.

En 2002 cuando visitaba Australia, el Príncipe Felipe de Edimburgo le pregutó a un aborigen si aún se peleaban con lanzas y también cuestionó a una compañía de bailarines negros en 2009: "¿Todos ustedes son de la misma familia?".

Metidas de pata hasta con algunos presidentes

Estos fueron sólo algunos comentarios que hizo a personas con las que convivía pero las “metidas de pata” también las hizo mientras conversaba con presidentes y otras figuras importantes a nivel internacional.

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Por ejemplo, al presidente de Nigeria, Olusegun Obasanjo, quien llevaba su vestimenta tradicional en un encuentro que mantuvieron, le dijo: "Parece que está listo para irse a dormir".

La activista Malala Yousafzai también fue blanco de sus comentarios “fuera de lugar”, ya que luego de que la menor sobrevivió a un ataque por fomentar la educación en los niños de su país, el príncipe Felipe de Edimburgo aseguró que los niños “van a la escuela porque sus padres no los quieren en casa”.

Sus comentarios lo hicieron también ganarse el mote de "simpático inapropiado" y fue calificado como racista y machista, pero eso no lo quitó del lugar que ocupaba en la simpatía de la sociedad inglesa.

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