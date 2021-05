Mujer taxista lucha por equidad frente al volante

Toluca, Edomex.- Lupita es la única mujer que conduce un taxi en una de las bases de taxis ubicada en Toluca, Estado de México.

“Habemos muy pocas mujeres este para mí, hoy en día me llena de orgullo traer una unidad de transporte público,” manifiesta María Guadalupe Rosales Ortiz, operadora de taxi en Toluca.

Creció en una familia dedicada al transporte público, su pareja también es chofer de una unidad.

“Mi esposo también trabaja en el transporte público y él fue el que me impulso a este trabajo. Ya sabía manejar, pero, no es lo mismo traer un carro particular a traer una unidad de transporte público,” reconoce lupita.

Acepta dificultades

Ir frente al volante y transportar al pasajero no ha sido fácil dice la conductora.

“Hay usuarios en los cuales son hombres que todavía existe el machismo y la verdad me he enfrentado a que me abren la puerta y ven que soy mujer y no gracias, entonces también a eso me he enfrentado,” denuncia María Guadalupe.

Para Noé Cruz Salazar, encargado de base de taxis, el objetivo es “impulsar el que el género femenino se incorpore a este oficio que está más catalogado a hombres”.

Este 7 de mayo se celebra el día del taxista, en la entidad mexiquense, no se tiene el registro de un padrón de mujeres que se dediquen al transporte público, sin embargo, hay más de 100 mil operadores de taxi en la entidad, según datos del último censo del INEGI.