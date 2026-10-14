“Nadie es demasiado grande para la ley": La multa a Bank of America que enciende alarmas en los bancos mexicanos

La verdad es que esta multa colosal de 200 millones de dólares del Departamento del Tesoro contra Bank of America no solo es gigantesca y una de las tres más grandes que ha impuesto el Departamento del Tesoro en los Estados Unidos, sino que además es un ejemplo muy difícil para la banca mexicana, sobre todo para los bancos grandes.

¿A qué me refiero? El año pasado, 2025, tuvimos serios castigos contra bancos mexicanos como CiBanco, Vector Casa de Bolsa e Intercam. Y ahora lo que nos está diciendo el Departamento del Tesoro y el secretario Scott Bessent es que no hay banco lo suficientemente grande como para saltarse la ley. No importa si es un banco realmente sistémico, ahí estarán los castigos cuando haya fallas severas en el control del lavado de dinero.

¿Qué es lo que ocurrió con Bank of America? Ya lo sabemos: más de 5 mil millones de dólares que pudieron ser lavado de dinero. Así lo asume el Departamento del Tesoro y el FinCEN, y pues Bank of America no alertó a la autoridad a tiempo, lo suficientemente a tiempo. Con esto está incurriendo en una grave violación de la ley antilavado de dinero.

Se habla también de falta de controles financieros en el sur de la frontera de Estados Unidos, es decir, en la frontera con México; esto está implicando una multa colosal de 200 millones de dólares. Los bancos grandes en nuestro país, en México, van a estar sumamente nerviosos, porque el año pasado veían a estas pequeñas instituciones financieras mexicanas siendo castigadas y ahora estarán viendo que no hay banco lo suficientemente grande como para saltarse la ley.

Así que cualquiera que haya violado la ley antilavado de dinero o de financiamiento al terrorismo en México, no importa que sea muy grande, podría llegar a ser castigado. Esa es la alerta temprana que ya está haciendo el Departamento del Tesoro en contra de todos los bancos del mundo.