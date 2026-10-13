Departamento del Tesoro de Estados Unidos sanciona a red del Cártel del Noreste: Congela empresas de construcción, carreras de caballos y gasolineras en Tamaulipas

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio un nuevo golpe al cirmen organizado de México. La Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC, anunció sanciones directas contra cuatro personas y 11 empresas conectadas con el Cártel del Noreste, CDN.

Las investigaciones destaparon una red que utilizaba carreras de caballos, contratos de construcción y empresas de combustible en Tamaulipas para limpiar recursos ilícitos.

Ello son quiénes encabezan la lista y qué medidas aplicaron contra ellos.

Sancionan a hipódromo y red de carreras de caballos en Nuevo Laredo

La investigación del Departamento del Tesoro reveló el uso de carreras de caballos para financiar las operaciones del cartel. Entre los activos bloqueados destaca el hipódromo "Club La Molienda", un recinto con restaurante ubicado a las afueras de Nuevo Laredo.

Según el reporte oficial, las instalaciones eran utilizadas para cobrar entradas a espectadores y lavar dinero obtenido del tráfico de drogas mediante apuestas y carreras.

#Importante 🔴 El Departamento del Tesoro sancionó a cuatro personas y once empresas vinculadas al Cártel del Noreste que operaban en sectores como la construcción, el transporte y la industria petrolera pic.twitter.com/iIMzWYHkM0 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 13, 2026

Sancionan empresas constructoras relacionadas al Cártel del Noroeste

El operativo de la OFAC señaló al empresario Gamaliel Garza García y a su hijo por operar empresas constructoras como CEGESA y COPASA.

Las investigaciones dicen que estas firmas obtenían contratos públicos en el norte del país, subcontrataban a personas ligadas al grupo criminal y desviaban efectivo para financiar campañas políticas de candidatos afines a la organización en Tamaulipas.

Bloquean gasolineras y empresas de transporte en Tamaulipas

La lista de propiedades sancionadas abarca también empresas energéticas y de carga registradas en Nuevo Laredo.

Las autoridades de la OFAC congelaron los bienes de gasolineras y distribuidoras de combustible como Distribuidora de Gas Económico y Propane Trading Group.

También se sancionó a la línea de tráileres Tamex Logistics, señalada por mover cargamentos de cocaína ocultos en los frenos de sus unidades hacia la frontera.

Involucran a jefe de plaza del Cártel del Noroeste y sancionan a operador en la frontera

Dentro de las personas físicas sancionadas está Pablo César Guajardo Álvarez, conocido como "El Takia", identificado como jefe de plaza de Nuevo Laredo y exagente de sicarios vinculado al tráfico de armas.

La medida de la OFAC se coordinó de manera bilateral con la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, del gobierno de México para suspender operaciones de los establecimientos relacionados.

¿Qué implica que el Departamento del Tesoro los haya sancionado?

Todos los bienes, cuentas bancarias e intereses de las personas y empresas señaladas que se encuentren dentro de Estados Unidos quedan bloqueados.

Las leyes estadounidenses prohíben realizar cualquier transacción comercial o financiera con los implicados, bajo riesgo de multas y penas civiles o penales.