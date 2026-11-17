Las autoridades dieron a conocer una prórroga en la fecha límite para registro de algún Vehículo Motorizado Eléctrico Personal (VEMEPE) en la Ciudad de México (CDMX).

Recuerda que se deberá portar matrícula y distintivo de movilidad eléctrica, casco, licencia de conducir,según el tipo de unidad, y respetar las zonas autorizadas para circular.

Este martes 17 de noviembre de 2026, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI) y la Secretaría de Seguridad Ciudada (SSC) informaron que se amplía el plazo para este trámite que será obligatorio.

Regulamos el uso de los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales para mejorar la convivencia con todas las formas de movilidad y establecer reglas justas para todas y todos. ✨🛴🛵



Ahora los propietarios deberán de cumplir con obligaciones, esto es todo lo que necesitas saber… pic.twitter.com/EglOKOFcLn — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) May 18, 2026

¿Cuándo será la fecha límite para el registro una bici o scooter eléctrico en CDMX?

El proceso de registro y emplacamiento inició el 1 de julio de los VEMEPE y para los Vehículos Eléctricos Personales (VEP) y dependiendo del tipo de unidad, los propietarios recibirán placas, tarjeta de circulación y el Distintitvo de Movilidad Eléctrica (DME), según corresponda.

La fecha límite establecida para el registro era el próximo viernes 20 de noviembre de 2026, pero ahora esto cambió con el anuncio de hoy.

🚨 La SEMOVI informó que a partir del 1 de julio inició el proceso de registro y emplacamiento de los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE), así como el registro de los Vehículos Eléctricos Personales (VEP) en la CDMX.



El objetivo es regular su circulación y… pic.twitter.com/slbkJymLUd — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 3, 2026

De acuerdo con lo informado por las autoridades, se amplió el plazo para el registro y emplacamiento de los Vehículos de Molividad Eléctrica Personal hasta nuevo aviso, de manera que pidieron a los propietarios de estos vehículos realizar el trámite con anticipación.

Por ahora se pospone la entrada en vigor de la revisión del registro de este tipo de vehículos, de los cuales van hasta ahora 13 mil usuarios de VEMEPES registrados.

La Semovi informará cuándo es la fecha límite, pero se prevé que el martes 24 de noviembre de 2026 la Semovi dé más detalles al respecto.

Requisitos para el registro de tu bici o scooter eléctrico en CDMX

Para realizar el alta, la persona propietaria deberá ingresar al Sistema de Trámites Vehiculares de la Ciudad de México en el portal https://app.semovi.cdmx.gob.mx/ventanilla-semovi y presentar la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente con fotografía (las personas extranjeras podrán presentar pasaporte o tarjeta de residencia temporal o permanente)

o tarjeta de residencia temporal o permanente) Documento que acredite la propiedad del vehículo (factura de primera venta o carta factura vigente)

vigente) Archivo XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)

Comprobante de domicilio de la Ciudad de México con una antigüedad no mayor a 90 días

Una vez validada la información, la persona solicitante recibirá por correo electrónico las instrucciones para generar la línea de captura y efectuar el pago correspondiente.

Asimismo, el usuario podrá acudir al Módulo de Control Vehicular ubicado en Álvaro Obregón 269, en donde se entregarán las placas, la tarjeta de circulación y el Distintivo de Movilidad Eléctrica (DME), según corresponda.

¿De cuánto es la multa por no emplacar una bici o scooter eléctrico en CDMX?

Circular sin matrícula, tarjeta de circulación o distintivo DME representa una multa de 10 a 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

En 2026 el valor de la UMA es de $117.31 pesos, por lo que el pago sería de mil 173 pesos a $2 mil 346 pesos.

Aunado a ello, las sanciones contemplan la remisión del vehículo al corralón.