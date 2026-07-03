Si quieres circular en tu bici eléctrica o un scooter este trámite ya es obligatorio en la CDMX

Los propietarios de motocicletas y vehículos eléctricos personales en la Ciudad de México (CDMX) ya pueden realizar su registro ante la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), un trámite que será obligatorio para circular conforme a las nuevas reglas de movilidad.

El proceso inició el 1 de julio y aplica tanto para los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE) como para los Vehículos Eléctricos Personales (VEP). Dependiendo del tipo de unidad, los propietarios recibirán placas, tarjeta de circulación o un distintivo oficial.

¿Qué vehículos eléctricos deben registrarse en la CDMX?

La nueva medida distingue dos tipos de vehículos. Los VEMEPE son aquellos con motor eléctrico de entre 250 watts y 1 kilowatt (kW), capaces de superar los 25 kilómetros por hora. Además, se dividen en dos categorías según su peso:

Tipo A: menos de 35 kilogramos.

Tipo B: entre 35 y 350 kilogramos.

Por su parte, los VEP cuentan con un motor de menos de 250 watts y una velocidad máxima de 25 km/h.

🚨 La SEMOVI informó que a partir del 1 de julio inició el proceso de registro y emplacamiento de los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE), así como el registro de los Vehículos Eléctricos Personales (VEP) en la CDMX.



El objetivo es regular su circulación y… pic.twitter.com/slbkJymLUd — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 3, 2026

¿Cómo hacer el registro de una moto eléctrica en la CDMX?

El trámite se realiza completamente en línea a través del Sistema de Trámites Vehiculares de la SEMOVI.

Una vez que la autoridad revise la documentación, el solicitante recibirá por correo electrónico la línea de captura para realizar el pago correspondiente y podrá agendar una cita en un Módulo de Control Vehicular.

En esa visita se verificarán los documentos originales y, dependiendo del tipo de vehículo, se entregarán las placas, la tarjeta de circulación y el Distintivo de Movilidad Eléctrica (DME), o únicamente el distintivo oficial.

Regulamos el uso de los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales para mejorar la convivencia con todas las formas de movilidad y establecer reglas justas para todas y todos. ✨🛴🛵



Ahora los propietarios deberán de cumplir con obligaciones, esto es todo lo que necesitas saber… pic.twitter.com/EglOKOFcLn — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) May 18, 2026

¿Qué documentos pide la SEMOVI?

Para completar el registro será necesario presentar:



Identificación oficial vigente con fotografía.

Documento que acredite la propiedad del vehículo (factura o carta factura vigente).

Archivo XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

Comprobante de domicilio de la Ciudad de México con una antigüedad no mayor a 90 días.

La plataforma también cuenta con un catálogo de vehículos registrados por distribuidores, lo que facilita la selección del modelo durante el trámite.

¿Qué recibirán los propietarios al terminar el trámite?

Quienes registren un VEMEPE obtendrán placas, tarjeta de circulación y el Distintivo de Movilidad Eléctrica.

En cambio, los propietarios de un VEP recibirán un distintivo compuesto por dos calcomanías —una vertical y otra horizontal— además de la constancia de inscripción al padrón de la SEMOVI.