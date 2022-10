La primera ministra británica saliente del Reino Unido, Liz Truss, pronunció su último discurso como líder frente a su oficina del 10 de Downing Street. Deseo todo el éxito a Rishi Sunak, nuevo primer ministro del Reino Unido.

Truss dijo que había sido un gran honor servir como primera ministra del Reino Unido y que el país enfrentará días mejores.

“Desde mi etapa como primer ministra, estoy más convencida que nunca de que debemos ser audaces y enfrentar los desafíos que enfrentamos. Simplemente no podemos darnos el lujo de ser un país de bajo crecimiento donde el gobierno absorbe una parte cada vez mayor de nuestra riqueza nacional y donde hay enormes divisiones entre las diferentes partes de nuestro país”.

La primera ministra del Reino Unido saliente Liz Truss, dijo que “las democracias deben ser capaces de cumplir con su propio pueblo. Debemos ser capaces de vencer a los regímenes autocráticos donde el poder está en manos de unos pocos. Y ahora más que nunca debemos apoyar a Ucrania en su valiente lucha contra la agresión de Putin. Ucrania debe prevalecer y debemos continuar fortaleciendo las defensas de nuestra nación”.

Liz Truss y Rishi Sunak visitan al Rey Carlos



Luego viajó para ver al Rey Carlos tercero y renunciar formalmente. Truss deseó a su sucesor Rishi Sunak, todo el éxito.

El rey Carlos nombró al segundo primer ministro de su corto reinado invitando a Rishi Sunak a formar un gobierno después de aceptar la renuncia de Liz Truss.

Su Majestad dio la bienvenida al Sr. Sunak de 42 años, el primer ministro más joven de Gran Bretaña, al Palacio de Buckingham esta mañana para el procedimiento ceremonial, informó el Palacio de Buckingham.

Primer mensaje de Rishi Sunak al Reino Unido

Después de la visita en el palacio de Buckingham, Rishi Sunak se dirigió a Downing Street, donde ofreció su primer discurso.

Externó que “en este momento, nuestro país se enfrenta a una profunda crisis económica. Las secuelas del covid aún persisten. La guerra de Putin en Ucrania ha desestabilizado los mercados energéticos y las cadenas de suministro en todo el mundo. Quiero rendir homenaje a mi predecesora Liz Truss. Ella no estaba equivocada querer mejorar el crecimiento de este país. Es un objetivo noble y admiro su inquietud por generar cambios. Pero se cometieron algunos errores. No nacieron de mala voluntad o malas intenciones. Todo lo contrario, pero errores no obstante y he sido elegido como líder de mi partido y su primer ministro, en parte, para arreglarlos”.

Reconoció la difícil situación económica por la que atraviesa el país y dijo que “Pondré la estabilidad económica y la confianza en el centro de la agenda de este gobierno. Esto significará decisiones difíciles por venir”.

No dejará deuda a la próxima generación

“El gobierno que dirijo no dejará a la próxima generación, sus hijos y nietos, con una deuda que saldar que éramos demasiado débiles para pagarnos a nosotros mismos. Uniré a nuestro país, no con palabras sino con acciones. Trabajaré día tras día y día para cumplir con usted. Este gobierno tendrá integridad, profesionalismo y responsabilidad en todos los niveles. La confianza se gana y yo me ganaré la suya”, subrayó Rishi Sunak.

Antes de ingresar a su nueva oficina, Sunak aseveró que “No estoy intimidado. Conozco el alto cargo que acepté y espero estar a la altura de sus demandas. Pero cuando se presenta la oportunidad de servir, no puedes cuestionar el momento, solo tu disposición. Así que estoy aquí ante ti listo liderar a nuestro país hacia el futuro. Poner sus necesidades por encima de la política; extender la mano y construir un gobierno que represente las mejores tradiciones de mi partido: juntos podemos lograr cosas increíbles. Crearemos un futuro digno de los sacrificios para que muchos han hecho y llenan el mañana y todos los días después de eso, con esperanza. Gracias”.