RU debe subir impuestos y recortar gasto, dice ministro de Economía

El ministro de Economía británico, Jeremy Hunt, dijo que esta semana presentará subidas de impuestos y recortes de gastos para demostrar que Reino Unido puede arreglar sus finanzas públicas y restaurar su credibilidad económica tras el caos de los mercados financieros provocado por la ex primera ministra Liz Truss.

No obstante, dijo que los hogares más pobres de Reino Unido no deberían sufrir mucho y que los recortes en los servicios públicos serán equilibrados.

Antes de anunciar un plan presupuestario el jueves, Hunt dijo que no quiere agravar una recesión prevista, pero que debe demostrar que puede reducir un déficit presupuestario disparado tras la pandemia del COVID-19 y la invasión rusa de Ucrania.

"Uno no quiere hacer cosas que empeoren una recesión en la que puedas estar", dijo Hunt a Sky News el domingo. "Pero, por otro lado, si no haces nada, si no demuestras que vamos a reducir nuestra deuda (...) las tasas de interés suben y se agrava la recesión".

Tras la caída del mercado de bonos provocada por una serie de recortes fiscales no financiados en el "minipresupuesto" presentado por Truss en septiembre, Hunt y el primer ministro Rishi Sunak advirtieron que tomarán decisiones difíciles en un momento en que una inflación del 10% ya está apretando a los hogares.

"Me temo que todos vamos a pagar un poco más de impuestos", dijo el ministro de Economía. "Pediremos sacrificios a todo el mundo, pero (...) tenemos que reconocer que no se puede pedir mucho a las personas con los ingresos más bajos".

"Around a third of the world's economy is in recession this year or will be in recession next year & that is principally, but not entirely, because of very high energy prices. We are not immune to that in the UK".



Chancellor @Jeremy_Hunt responds to today's @ONS statistics. pic.twitter.com/AvXmrEjwjk — HM Treasury (@hmtreasury) November 11, 2022

The Sunday Times dijo que el ministro de Economía Hunt planea abordar un agujero de 55,000 millones de libras esterlinas en el presupuesto británico mediante la congelación de los umbrales y las asignaciones del impuesto sobre la renta, la seguridad social, el impuesto de sucesiones y las pensiones durante otros dos años.

También pretende reducir a la mitad la exención de impuestos sobre las ganancias de capital y rebajar el umbral para pagar el tipo máximo del impuesto sobre la renta a 125,000 libras al año, desde las 150,000 libras.

Muchos legisladores del gobernante Partido Conservador se oponen a la subida de impuestos y los grandes aumentos podrían reavivar las tensiones en el partido.

Preguntado por los recortes del gasto, Hunt dijo que una economía fuerte necesita buenos servicios públicos y que los recortes se harán de "forma equilibrada".

La portavoz de finanzas de los laboristas, Rachel Reeves, dijo que la austeridad no era el enfoque correcto para mejorar las finanzas de Reino Unido. "Defiendo dos cosas: tanto opciones más justas en materia de impuestos como, sobre todo, un plan de crecimiento", declaró a Sky News.