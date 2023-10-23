¡No caigas! SSC reporta sitio web falso para pagar multas de tránsito en CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México emitió un boletín en su página oficial y en la red social “X”, antes conocida como Twitter, en la que señala que en coordinación con la Unidad de Policía Cibernética identificaron una página falta para pagar multas de tránsito.

A través del boletín, las autoridades llaman a la población a no caer en este tipo de fraudes, por este motivo ofrecieron detalles sobre el modus operandi de los delincuentes, mismos que tienen el principal objetivo de recopilar los datos de los automovilistas para comenzar con el engaño.

¿Cuál es el modus operandi de los delincuentes para pagar la supuesta multa de tránsito?

El engaño es la principal herramienta que utilizan, pues le dejan ver a las víctimas que recibieron alguna infracción, por lo que inmediatamente consiguen datos como el correo electrónico, medio por el que comunican que tienen multas de tránsito por parte de la Subsecretaría de Control de Tránsito y exigen un determinado monto o transferencia bancaria; para darle mayor credibilidad utilizan los logotipos institucionales.

La SSC hizo hincapié que al momento de recibir una multa de tránsito el correo electrónico que es legal es tramites@cdmx.gob.mx y en caso de no ser este hacer caso omiso o comunicarse a los número establecidos por las autoridades capitales, estos son:



5552425100, ext 5086

policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx

app Mi Policía

La #SSC alerta a los ciudadanos por la suplantación de identidad de un portal de infracciones de tránsito. https://t.co/BW4V5hnevs pic.twitter.com/Sql8WhfkR6 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 23, 2023

Policía Cibernética ofrece recomendaciones para no caer en estafas o engaños

En el portal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana establecieron una serie de recomendaciones ante el incremento estafas o engaños, tal es el caso del supuesto portal para pagar multas de tránsito en CDMX, los pasos a seguir son:



Tener precaución con correos electrónicos que se hacen pasar por el Gobierno de la Ciudad de México , ya que estos correos son falsos y no provienen de un sitio oficial

, ya que estos correos son falsos y no provienen de un sitio oficial En caso de recibir uno de estos correos, no abrirlo, y en caso de que se haya abierto, por ningún motivo hacer clic en los enlaces que contenga

Si fuiste infraccionado y proporcionaste tu correo electrónico, te llegará una notificación legítima desde tramites@cdmx.gob.mx

¿En dónde puedo consultar si tengo multas de tránsito en CDMX?

Una de las situaciones más dolorosas al momento de tener un automóvil son pagar la multa de tránsito, estas usualmente se dan por manejar a exceso de velocidad, no respetar los semáforos e inclusive estacionarse sobre banquetas, ciclovías, cruces peatonales. Por esto es importante conocer que el único sitio en el que puede revisar las infracciones es en https://infracciones.cdmx.gob.mx