Fiscalía confirma que fue una mujer quien mató a sus propios hijos y pareja en Montemorelos

La Fiscalía de Nuevo León confirmó que fue la madre quien mató a sus propios hijos y a su pareja en Montemorelos. Los cuerpos sin vida de los menores de edad y el adulto fueron localizados al interior de la vivienda.

Esto se sabe sobre el móvil del multihomicidio

Las primeras pesquisas de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León apuntaron de inmediato hacia un rumbo tan inverosímil como devastador: la principal línea de investigación señala a la madre de familia como la presunta responsable del homicidio de sus propios hijos y a su pareja sentimental.

Mientras el área permanecía acordonada por elementos policíacos, peritos criminalistas y forenses hicieron el levantamiento de indicios. Las primeras líneas de investigación de la Fiscalía, conforme avanzaron las horas de las diligencias, se dio a conocer que la autoridad estatal centró sus indagatorias en el entorno familiar directo.

Los peritajes preliminares apuntan a una mujer, integrante del núcleo familiar, como la presunta responsable de haber atacado a sus propios hijos y a su pareja sentimental.

Los equipos periciales y de criminalística de campo trabajaron en el levantamiento de pruebas materiales, con el propósito de establecer con rigor técnico la cronología de los sucesos y el tipo de instrumentos utilizados en la agresión.

¿Cómo fue el hallazgo de los cuerpos de los menores?

Cindy Abigail, de 33 años, y su hijo Gustavo, de apenas tres años, fueron encontrados sin vida en el interior de una camioneta Jeep Mojave color rojo estacionada en la colonia El Fresno.

Horas más tarde, las autoridades descubrieron una segunda escena en un inmueble de la colonia Los Nogales, donde yacían los cuerpos de sus otros dos hijos, Bruno y Cristian, de 11 y 10 años respectivamente, junto a su pareja sentimental, Leodegario Moya Garza.

