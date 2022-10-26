Eliminarán pruebas Covid-19 a quienes vayan al Mundial de Qatar 2022

Si ya tienes tus boletos para ir al Mundial de Qatar 2022, es necesario que tomes en cuenta que el gobierno actualizó las medidas sanitarias para evitar la propagación de Covid-19. Aquí te decimos cuáles son los requisitos y si necesitas una prueba Covid-19 para entrar al país.

El Ministerio de Salud Pública de Qatar informa que disminuyeron los casos positivos de Covid-19 en el país y el mundo, sin embargo se deben mantener algunas medidas para evitar un alza en las infecciones.

Las autoridades sanitarias explicaron que durante el Mundial de Qatar 2022 se pedría el programa de vacunación, pero se eliminarán las pruebas de Covid-19. Estas nuevas reglas entrarán en vigor a partir del 1 de noviembre.

¿Debo estar vacunado para ir al Mundial de Qatar 2022?

Sí. Para poder ingresar a Qatar es un requisito obligatorio contar con por lo menos dos dosis de alguna de las vacunas contra el Covid-19 autorizadas por el Ministerio de Salud local.

Estas son las vacunas aprobadas para viajar al Mundial de Qatar 2022 : Fizer, Moderna, AstraZeneca y Jansen/Johnson&Johnson.

Estas son las vacunas parcialmente aprobadas por el Ministerio de Salud de Qatar 2022: Sinopharm, Sinovac y Sputnik V.

¿Necesito prueba negativa de Covid-19 para ingresar a Qatar 2022?

Antes del 1 de noviembre de 2022 es necesario presentar una prueba de Covid-19 PCR con resultado negativo. Sin embargo, posterior a esa fecha ya no será obligatoria para las personas que ingresen al país para disfrutar del Mundial Qatar 2022.

No obstante, el gobierno qatarí exhorta a las personas a seguir con las medidas de higiene, como el lavado constante de manos, uso de cubrebocas en lugares cerrados, contar con el esquema de vacunación completo y en caso de presentar síntomas realizarse la prueba de Covid-19.

¿Para qué sirve Ehteraz y cómo obtenerla?

Los viajeros que lleguen a Qatar deben descargar en sus dispositivos móviles y activar la aplicación Ehteraz al llegar a los puertos de entrada del país.

La aplicación la puedes descargar desde la App Store para iOS y en Google Play para los celulares Android. Para hacerlo los usuarios deberán contar con una tarjeta SIM de uno de los proveedores de servicios de Qatar (Ooredoo o Vodafone), la cual se puede conseguir en el aeropuerto.

Para descargar la app Ehteraz los celulares deben tener android 6 o posterior, en iOS debe ser 13.5 o posterior

Esta aplicación se utilizará para mostrar el estado de salud de las personas. Al mostrar la prueba de Covid-19 negativa, se indicará que es un ciudadano en “verde”, con lo que podrá acceder a todas las instalaciones públicas en Qatar.

La app contará con la información sanitaria de los visitantes, como su estado de vacunación.

