Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay quieren organizar el Mundial 2030

Este martes, Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay presentaron oficialmente su candidatura en conjunto para organizar el Mundial 2030, cuando se cumplen 100 años de la primera competencia disputada en 1930, en Montevideo.

"Este es el sueño de un continente. Sudamérica entiende que el futbol tiene que reconocer y no disputar. Va a haber más mundiales, pero 100 años se cumplen una vez y tiene que volver a la casa", dijo el presidente de la asociación sudamericana Conmebol, Alejandro Domínguez, en una rueda de prensa.

Domínguez adelantó que la competencia de selecciones para el Mundial 2030 se realizará bajo el lema “Mundial Centenario” y espera que la Copa del Mundo regrese a Sudamérica, para celebrar el centenario en donde inició.

"Es justo el hecho de organizar el Mundial, los 100 años, en el lugar donde todo comenzó", señaló el presidente de la Asociación Uruguaya de Futbol (AUF), Ignacio Alonso, a los periodistas.

La postulación de los países sudamericanos competirá con España y Portugal, quienes presentaron meses atrás su candidatura conjunta para el Mundial 2030.

Uruguay, Argentina, Paraguay and Chile have officially launched their bid to be the FIFA World Cup 2030 hosts🏟️



Vying for privileges to host the World Cup in its 100th anniversary, the announcement was made where it all began back in 1930: Estadio Centenario in Montevideo 🇺🇾 pic.twitter.com/xwCHsBkZLD — Nico Cantor (@Nicocantor1) August 2, 2022

En tanto, Reino Unido e Irlanda informaron en febrero que no buscarían la candidatura conjunta del Mundial 2030 para focalizar su atención en la Eurocopa 2028.

¿Quién fue el primer campeón de un Mundial de futbol?

En julio de 1930 se realizó el primer Mundial de Futbol organizado por la FIFA, se llevó a cabo en Uruguay y participaron 13 selecciones.

Los primeros dos partidos se jugaron simultáneamente y los disputaron Estados Unidos contra Bélgica y México se enfrentó a Francia. El primer gol mundialista fue anotado por el francés Lucien Laurent.

Uruguay, el país anfitrión del primer Mundial de la historia, venció a Argentina con un marcador de 4-2 y fue la primera selección en coronarse campeona en la justa mundialista de futbol.

Estados Unidos quedó en tercer lugar y Yugoslavia en cuarto. Uruguay decretó festivo nacional después de que la Celeste se convirtiera en la primera campeona del mundo.