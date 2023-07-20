¡No es Griezmann! Selección de Francia femenil protagoniza comercial que reemplaza a las jugadoras con IA

Con el objetivo de derribar todo tipo de prejuicios y unir a la afición de Francia de cara al Mundial de Fútbol Femenil que acaba de comenzar, una empresa decidió lanzar un comercial que ha causado mucho eco en redes sociales, pues con ayuda de la tecnología, sustituyeron a las seleccionadas con el cuerpo y rostro de los jugadores varones y así demostrar que las mejores acciones también las hacen las mujeres y que merecen el mismo apoyo.

La intención fue afirmar que no solo se apoya al equipo varonil, el cual viene de un subcampeonato en Qatar 2022 y que en 2018 levantó la Copa del Mundo; sino que también están dando todo el apoyo a la Selección de Francia Femenil en el Mundial de Australia 2023 que se está disputando en estas semanas, ya que los golazos que mostraron en el video en realidad fueron obra de las jugadoras.

La compañía que lanzó el comercial es Orange y fue bajo la campaña de igualar el apoyo que se le da a las dos selecciones francesas, tanto varonil como femenil, en un innovador e inclusivo uso de la tecnología, posiblemente impulsado por la Inteligencia Artificial (IA), que en esta ocasión fue utilizado para concientizar sobre los prejuicios en el futbol.

El comercial de la Selección de Francia para concientizar sobre el apoyo a las jugadoras

Une compilation des 𝙢𝙚𝙞𝙡𝙡𝙚𝙪𝙧𝙚𝙨 𝙖𝙘𝙩𝙞𝙤𝙣𝙨 𝙩𝙧𝙞𝙘𝙤𝙡𝙤𝙧𝙚, pas mal pour passer l’été, non ? 🤩 pic.twitter.com/Nj54HT3HVB — Team Orange Football (@TeamOrangeFoot) July 10, 2023

En el video se pueden observar a las principales figuras galas, como Kylian Mbappé, Antoine Griezmann y Kingsley Coman, quienes aparentemente realizan acciones extraordinarias que culminan en gol; pero a mitad del video, la publicidad muestra la verdad y revela cómo sobrepusieron sus rostros, ya que las jugadas en realidad fueron hechas por las estrellas Delphine Cascarino, Sakina Karchaoui y Selma Bacha.

La Inteligencia Artificial como recurso para generar reflexión

A pesar de que no todo el video está hecho con Inteligencia Artificial, este video ha generado conversación respecto a los usos que se le puede dar a la tecnología, puesto que aunque algunos aficionados se sintieron "engañados" durante algunos segundos; sin embargo, al final el mensaje de la publicidad fue incentivar la reflexión y crear conciencia sobre los prejuicios que existen en un deporte tan popular, como es el futbol.

Este innovador uso de la tecnología supone una variante positiva que se puede utilizar, en especial cuando se trata de la IA y toda la polémica alrededor de su potencial realista, pero que utilizado en una correcta dirección, puede impactar de forma positiva en la sociedad.

