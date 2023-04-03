VIDEO: Embajador en el Vaticano regala muñeca Lele al Papa Francisco

El embajador de México en el Vaticano, Alberto Barranco, entregó una muñeca Lele, artesanía otomí, al Papa Francisco.

El presente, indicó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a través de redes sociales, fue un mensaje "de amor y paz del pueblo mexicano".

La muñeca Lele realizó un viaje por todo el mundo para llegar al Vaticano y ser entregada al Papa Francisco.

El embajador mexicano en el Vaticano indicó al pontífice que la muñeca otomí es elaborada por 50 mil mujeres artesanas mexicanas. En tanto, el papa Francisco agradeció al embajador la muñeca Lele como regalo.

"Su Santidad, esta muñequita está elaborada por artesanas de la comunidad otomí. Y se ha convertido en símbolo de México y de su cultura. Ahora, 50 mil mujeres artesanas la elaboran", dice el embajador en el Vaticano al papa Francisco, de acuerdo con un video publicado por la cancillería mexicana.

¿Qué significado tiene la muñeca Lele?

La muñeca Lele es una artesanía otomí, cuyo nombre significa “bebé” y es originaria del municipio de Amealco, Querétaro. Esta artesanía fue nombrada Patrimonio Cultural del estado de Querétaro el 18 de abril de 2018.

La muñeca Lele se identifica por sus largas trenzas, que llevan lazos de colores y su indumentaria tradicional, característica de sus creadoras que preservan su origen otomí, las cuales se expresan por medio de sus artesanías, gastronomía y festividades. Actualmente, la muñeca Lele se elabora en entidades federativas como el Estado de México, Hidalgo y Veracruz.

El objetivo de que la muñeca Lele visitara los cinco continentes es impulsar actores y revalorizar referentes mexicanos. El viaje lo inició en Bakú, Azerbaiyán.